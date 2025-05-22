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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Tadic gidiyor

Tadic gidiyor

Fenerbahçe'nin, Dusan Tadic'e veda hazırlığında. 36 yaşındaki sağ kanadın Ajax'a gitme ihtimali yüksek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Tadic gidiyor

Fenerbahçe'nin, Dusan Tadic'e veda hazırlığında. 36 yaşındaki sağ kanadın Ajax'a gitme ihtimali yüksek. Hollanda ekibinin, Tadic'e 2 yıllık sözleşme önerdiği gelen haberler arasında... Tecrübeli futbolcu, geride kalan iki sezonda 108 kez sarı lacivertli formayı giyen Sırp yıldız, 29 gol attı ve 35 de asist yaptı.

BİLETLER SATIŞTA

Fenerbahçe'nin Hatay'a konuk olacağı maçın misafir tribünü biletleri satışa çıktı. Taraftarlar deplasman tribünü biletlerine www.passo. com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden ulaşabilecekler. Biletler 650 TL'den satışa çıktı.

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