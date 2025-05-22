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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe 2018-19’dan sonra bir ilk

2018-19’dan sonra bir ilk

Mourınho gibi dünyaca ünlü bir teknik adam göreve getirildi, transfere milyonlarca euro harcanıp çok iddialı bir kadro kuruldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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2018-19’dan sonra bir ilk

Mourınho gibi dünyaca ünlü bir teknik adam göreve getirildi, transfere milyonlarca euro harcanıp çok iddialı bir kadro kuruldu. F.Bahçe buna rağmen 2018-19'dan sonra ilk kez bir sezonu hiçbir haftayı lider tamamlamadan bitirmiş olacak

KANARYA, Ali Koç'un başkanlık dönemindeki ilk sezonu olan 2018- 19'dan sonra ilk kez bu dönem lider olamadı. Ligde ilk 2 haftayı Beşiktaş zirvede tamamlarken, ardından G.Saray liderliği aldı ve bir daha bırakmayıp, şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe, bu sonuçların ardından tarihinde 18. kez bir sezonu daha zirveyi göremeden bitirmiş olacak.

U19 derbisi berabere: 2-2

19 Yaş Altı Elit A Ligi'nin 37. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip, 21. dakikada Ege Araç ve 42. dakikada Berk Kızıldemir'in golleriyle 2-0 üstün tamamladı. Sarı-lacivertliler, Haydar Karataş'ın 48. ve 85. dakikada attığı gollerle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

LİVAKOVİC'E MİLLİ DAVET

HIrvatıstan Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ve Çekya ile oynayacağı maçların aday kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe kalesini koruyan Dominik Livakovic, Hırvatistan'ın oynayacağı eleme maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

Hatayspor mesaisi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasının ardından ısınma koşuları, 5'e 2 top kapma ve bitiricilik çalışmalarıyla devam etti. Sarılacivertliler idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

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