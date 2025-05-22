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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk olacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 13:13
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Fenerbahçe Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 26 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve kuvvet programları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların sonrasında bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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