TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Olivier Boscagli sürprizi!
Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon için transferde hata yapmak istemeyen yönetim kadroda önemli değişikliğe gitmesi beklenen sarı lacivertlilere Fransız stoper Olivier Boscagli'nin önerildiği belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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1.81 boyundaki tecrübeli defans, geriden oyun kurma özelliğini sahip.
İSTİKRARLI PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Hollanda Eredivisie Ligi'ni kazanan başarılı oyuncu bu sezon PSV formasıyla 43 maçta görev alırken 1 gol ve 6 asist kaydetti.
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