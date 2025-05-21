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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Olivier Boscagli sürprizi!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Olivier Boscagli sürprizi!

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon için transferde hata yapmak istemeyen yönetim kadroda önemli değişikliğe gitmesi beklenen sarı lacivertlilere Fransız stoper Olivier Boscagli'nin önerildiği belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:18
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Olivier Boscagli sürprizi!

Kadroda önemli değişikliğe gitmesi beklenen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Olivier Boscagli sürprizi!

Takvim'de yer alan habere göre; sezon sonu PSV ile sözleşmesi bitecek sol stoper Olivier Boscagli'nin Fenerbahçe'ye önerildiği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Olivier Boscagli sürprizi!

Sarı-Lacivertli kulübün oyuncu izleme komitesinin 27 yaşındaki yıldızı yavaş bulduğu aktarılıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Olivier Boscagli sürprizi!

1.81 boyundaki tecrübeli defans, geriden oyun kurma özelliğini sahip.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Olivier Boscagli sürprizi!

İSTİKRARLI PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Hollanda Eredivisie Ligi'ni kazanan başarılı oyuncu bu sezon PSV formasıyla 43 maçta görev alırken 1 gol ve 6 asist kaydetti.

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