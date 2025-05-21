CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla beğeni kazanan Yusuf Akçiçek, Avrupa takımlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Adı son olarak Marsilya ile anılan genç futbolcuyla bir takım daha talip oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2025 Çarşamba 13:30
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MERT KILIÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde büyük umutlarla başladığı sezonda hayal kırıklığına uğrayan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi takıma kazandıracağı yıldızlarla şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Takımda önemli değişiklikler yapacak olan Fenerbahçe'de yapılacak takviyelerin yanı sıra pek çok isimle de yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Kanarya'da durumu en çok merak edilen isimlerin başındaysa Yusuf Akçiçek geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Bu sezon bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve A Milli Takım'a kadar yükselen 19 yaşındaki futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Adı Manchester United ve Marsilya ile anılan Yusuf ile ilgili son iddia İtalya'dan geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

BOLOGNA DA İSTİYOR

Europa Calcio'da yer alan habere göre; Bologna, Yusuf Akçiçek'e talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Haberde İtalyan ekibinin genç futbolcuyu özel olarak takip ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Kulübe yakın kaynakların milli futbolcuyu uzun vadeli olarak kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Öte yandan haberde 19 yaşındaki stoperle Bologna'nın yanı sıra bazı Bundesliga ve Serie A ekiplerinin de ilgilendiği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Yusuf Akçiçek bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden genç oyuncunun güncel piyasa değeriyse 5.5 milyon Euro.

F.Bahçe'den dev golcü hamlesi!
G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer
DİĞER
Sosyete bu dedikoduyla çalkalanıyor: Kızı yaşındaki sevgilisinden bebek bekliyor!
Başkan Erdoğan'dan TDT Gayriresmi Zirvesi'nde KKTC çağrısı: Eksik kalırız | Dünyaya Gazze mesajı: İsrail'in karşısında durun
G.Saray'dan Kerem ve Batshuayi kararı!
Özbek açıkladı! İşte Osimhen'e yapılan inanılmaz teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan göndermeli paylaşım! G.Saray'dan göndermeli paylaşım! 13:04
Kayserispor U19 takımından takdir toplayan hareket Kayserispor U19 takımından takdir toplayan hareket 12:59
Al Nassr-Al Khaleej maçı ne zaman? Al Nassr-Al Khaleej maçı ne zaman? 12:50
G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer 11:45
Metz-Reims maçı ne zaman? Metz-Reims maçı ne zaman? 11:28
G.Saray'dan Kerem ve Batshuayi kararı! G.Saray'dan Kerem ve Batshuayi kararı! 11:10
Daha Eski
Tottenham-Manchester United maçı detayları! Tottenham-Manchester United maçı detayları! 10:23
En-Nesyri F.Bahçe'ye veda ediyor! Bonservis bedeli dudak uçuklattı En-Nesyri F.Bahçe'ye veda ediyor! Bonservis bedeli dudak uçuklattı 10:20
F.Bahçe'ye Olivier Boscagli sürprizi! F.Bahçe'ye Olivier Boscagli sürprizi! 10:18
Özbek açıkladı! İşte Osimhen'e yapılan inanılmaz teklif Özbek açıkladı! İşte Osimhen'e yapılan inanılmaz teklif 09:41
F.Bahçe'den flaş Filip Kostic kararı! Bonservisi... F.Bahçe'den flaş Filip Kostic kararı! Bonservisi... 09:31
Thunder seride öne geçti Thunder seride öne geçti 09:16