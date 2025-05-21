FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Yusuf Akçiçek'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla beğeni kazanan Yusuf Akçiçek, Avrupa takımlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Adı son olarak Marsilya ile anılan genç futbolcuyla bir takım daha talip oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Kanarya'da durumu en çok merak edilen isimlerin başındaysa Yusuf Akçiçek geliyor.
Bu sezon bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve A Milli Takım'a kadar yükselen 19 yaşındaki futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Adı Manchester United ve Marsilya ile anılan Yusuf ile ilgili son iddia İtalya'dan geldi.
BOLOGNA DA İSTİYOR
Europa Calcio'da yer alan habere göre; Bologna, Yusuf Akçiçek'e talip oldu.
Haberde İtalyan ekibinin genç futbolcuyu özel olarak takip ettiği belirtildi.
Kulübe yakın kaynakların milli futbolcuyu uzun vadeli olarak kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
Öte yandan haberde 19 yaşındaki stoperle Bologna'nın yanı sıra bazı Bundesliga ve Serie A ekiplerinin de ilgilendiği kaydedildi.
Yusuf Akçiçek bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 maçta 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden genç oyuncunun güncel piyasa değeriyse 5.5 milyon Euro.
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