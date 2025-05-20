TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Cuiabano şoku! Ferdi Kadıoğlu'nun yerini alacak
Yaz transfer döneminde nokta atışı hamleler ile gelecek sezon taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek isteyen Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin sol bek transferi listesinde bulunan Cuiabano için Brighton & Hove Albion'ın mutlu sona yakın olduğu aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
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fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin dış basından derlediği habere göre Fenerbahçe ile Cuiabano için yarış halinde olan Brighton & Hove Albion, transferi bitirmeye çok yaklaştı.
Premier Lig temsilcisi, 22 yaşındaki oyuncu ile şartlarda anlaşma sağladı. Kulübü Botafogo'ya ise 5 + 2 milyon Euro'luk bir teklif sunulduğu belirtildi.
Bu sezon Brezilya ekibinin kazandığı kupalarda kilit rol oynayan Cuiabano için müzakerelerin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.
Öte yandan Fenerbahçe gibi Nottingham Forest'ın da oyuncu için ısrarlı takiplerini sürdüğü aktarılıyor.
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