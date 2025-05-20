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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Cuiabano şoku! Ferdi Kadıoğlu'nun yerini alacak

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Cuiabano şoku! Ferdi Kadıoğlu'nun yerini alacak

Yaz transfer döneminde nokta atışı hamleler ile gelecek sezon taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek isteyen Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin sol bek transferi listesinde bulunan Cuiabano için Brighton & Hove Albion'ın mutlu sona yakın olduğu aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 18:26
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Cuiabano şoku! Ferdi Kadıoğlu'nun yerini alacak

Yeni sezon için sol bek transferi hedefleyen Fenerbahçe'de listenin üst sıralarında yer alan oyunculardan biri Botafogo'da forma giyen Cuiabano'ydu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Cuiabano şoku! Ferdi Kadıoğlu'nun yerini alacak

Transferde Premier Lig ekipleri ile yarışan sarı lacivertliler, Ocak ayında teklif sunduğu Brezilyalı oyuncudan olumsuz yanıt almıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Cuiabano şoku! Ferdi Kadıoğlu'nun yerini alacak

Sambacı ile görüşmelerin yeniden başladığı ve ikna çabalarının sürdüğü bilinirken üzücü bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Cuiabano şoku! Ferdi Kadıoğlu'nun yerini alacak

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin dış basından derlediği habere göre Fenerbahçe ile Cuiabano için yarış halinde olan Brighton & Hove Albion, transferi bitirmeye çok yaklaştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Cuiabano şoku! Ferdi Kadıoğlu'nun yerini alacak

Premier Lig temsilcisi, 22 yaşındaki oyuncu ile şartlarda anlaşma sağladı. Kulübü Botafogo'ya ise 5 + 2 milyon Euro'luk bir teklif sunulduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye Cuiabano şoku! Ferdi Kadıoğlu'nun yerini alacak

Bu sezon Brezilya ekibinin kazandığı kupalarda kilit rol oynayan Cuiabano için müzakerelerin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

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