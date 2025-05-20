Jose Mourinho'dan yönetime ret! Görüşmeler tıkandı

BİR NUMARA MONTELLA Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç'un eylül ayındaki seçime güçlü bir şekilde girmek için hoca arayışları sürüyor. A Milli Takım'ın teknik direktörü Montella en güçlü aday olarak görülüyor.