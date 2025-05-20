Jose Mourinho'dan yönetime ret! Görüşmeler tıkandı
Trendyol Süper Lig'de bu sezon başarılı sonuç alamayan Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden biri de Jose Mourinho'ydu. Portekizli çalıştırıcının, yönetimin kendisine sunduğu teklifi reddettiği ortaya çıktı. İşte o teklif... | Son dakika FB spor haberleri
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Fenerbahçe, yollarını ayırmak istediği Mourinho'yu kovması halinde 17 milyon Euro ödemek zorunda.
BİR NUMARA MONTELLA
Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç'un eylül ayındaki seçime güçlü bir şekilde girmek için hoca arayışları sürüyor. A Milli Takım'ın teknik direktörü Montella en güçlü aday olarak görülüyor.
İtalyan çalıştırıcının Süper Lig'de önceki gün Galatasaray'ın şampiyonluk maçı olmasına rağmen F.Bahçe-Eyüp müsabakasını tercih etmesi dikkat çekmişti.
ZIDANE BOMBASI!
Öte yandan 2016-19 arasında Real Madrid'le büyük başarılar yaşayan Zinedine Zidane isminin de gündemde olduğu kaydedildi. Fakat F.Bahçe kaynakları bu iddiayı yalanladı.
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