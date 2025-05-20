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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan yönetime ret! Görüşmeler tıkandı

Jose Mourinho'dan yönetime ret! Görüşmeler tıkandı

Trendyol Süper Lig'de bu sezon başarılı sonuç alamayan Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden biri de Jose Mourinho'ydu. Portekizli çalıştırıcının, yönetimin kendisine sunduğu teklifi reddettiği ortaya çıktı. İşte o teklif... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Jose Mourinho'dan yönetime ret! Görüşmeler tıkandı

F.Bahçe'de sıcak gelişmeler hız kesmiyor… Başkan Ali Koç'un eylül ayında olağanüstü kongreye gideceklerini açıklamasının ardından en çok merak edilen konu, teknik direktör Jose Mourinho'nun takımda kalıp kalmayacağı.

Jose Mourinho'dan yönetime ret! Görüşmeler tıkandı

Portekizli hoca ile yollarını ayırmak isteyen yönetim, kendisiyle bir görüşme de yaptı.

Jose Mourinho'dan yönetime ret! Görüşmeler tıkandı

Tecrübeli teknik adama sözleşmesinin karşılıklı olarak feshi için 10 milyon Euro (438 milyon TL) teklif edildi ancak olumlu bir yanıt alınamadı.

Jose Mourinho'dan yönetime ret! Görüşmeler tıkandı

Fenerbahçe, yollarını ayırmak istediği Mourinho'yu kovması halinde 17 milyon Euro ödemek zorunda.

Jose Mourinho'dan yönetime ret! Görüşmeler tıkandı

BİR NUMARA MONTELLA

Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç'un eylül ayındaki seçime güçlü bir şekilde girmek için hoca arayışları sürüyor. A Milli Takım'ın teknik direktörü Montella en güçlü aday olarak görülüyor.

Jose Mourinho'dan yönetime ret! Görüşmeler tıkandı

İtalyan çalıştırıcının Süper Lig'de önceki gün Galatasaray'ın şampiyonluk maçı olmasına rağmen F.Bahçe-Eyüp müsabakasını tercih etmesi dikkat çekmişti.

Jose Mourinho'dan yönetime ret! Görüşmeler tıkandı

ZIDANE BOMBASI!

Öte yandan 2016-19 arasında Real Madrid'le büyük başarılar yaşayan Zinedine Zidane isminin de gündemde olduğu kaydedildi. Fakat F.Bahçe kaynakları bu iddiayı yalanladı.

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