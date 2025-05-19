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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski için flaş transfer iddiası!

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski için flaş transfer iddiası!

Fenerbahçe'de forma giyen Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski için ülkesinden flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Polonyalı gazeteci Mateusz Borek, Szymanski'yi dev kulüplerin istediğini belirtti. İşte o takımlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 00:13
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Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski için flaş transfer iddiası!

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Hollanda ekibi Feyenoord'dan renklerine kattığı Sebastian Szymanski son zamanlarda gösterdiği yetersiz performans nedeniyle eleştirilerin hedefi halinde.

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski için flaş transfer iddiası!

Polonyalı yıldızın takımda kalma ihtimali gün geçtikçe azalırken, ülkesi medyasından flaş bir iddia gündeme getirildi. Polonyalı gazeteci Mateusz Borek, Szymanski'ye Hollanda ve İtalya'dan talipler çıktığını ifade etti.

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski için flaş transfer iddiası!

FENERBAHÇE'DEN AYRILABİLİR

Mateusz Borek'in iddiasına göre, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Szymanski'nyi Hollanda'dan eski kulübü Feyenoord istiyor.

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski için flaş transfer iddiası!

26 yaşındaki orta sahayı isteyen diğer bir kulüp ise İtalyan devi Lazio.

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski için flaş transfer iddiası!

LAZIO'DAN 15 MİLYON EURO

Bu iddiaların yanı sıra, Lazio'nun Sebastian Szymanski'ye teklif yapmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski için flaş transfer iddiası!

Polonyalı oyuncu için 15 milyon euro gözden çıkaran İtalyan ekibinin sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski için flaş transfer iddiası!

FENERBAHÇE 9.75 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezonun başında Sebastian Szymanski'yi 9.75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Feyenoord'dan kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski için flaş transfer iddiası!

BEKLENENİ VEREMEDİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi maça çıkan Polonyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 7 gol kaydederken, 9 asistlik katkı sağladı.

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