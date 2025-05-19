Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski için flaş transfer iddiası!
Fenerbahçe'de forma giyen Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski için ülkesinden flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Polonyalı gazeteci Mateusz Borek, Szymanski'yi dev kulüplerin istediğini belirtti. İşte o takımlar...
Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Hollanda ekibi Feyenoord'dan renklerine kattığı Sebastian Szymanski son zamanlarda gösterdiği yetersiz performans nedeniyle eleştirilerin hedefi halinde.
Polonyalı yıldızın takımda kalma ihtimali gün geçtikçe azalırken, ülkesi medyasından flaş bir iddia gündeme getirildi. Polonyalı gazeteci Mateusz Borek, Szymanski'ye Hollanda ve İtalya'dan talipler çıktığını ifade etti.
FENERBAHÇE'DEN AYRILABİLİR
Mateusz Borek'in iddiasına göre, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Szymanski'nyi Hollanda'dan eski kulübü Feyenoord istiyor.
26 yaşındaki orta sahayı isteyen diğer bir kulüp ise İtalyan devi Lazio.
LAZIO'DAN 15 MİLYON EURO
Bu iddiaların yanı sıra, Lazio'nun Sebastian Szymanski'ye teklif yapmaya hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.
Polonyalı oyuncu için 15 milyon euro gözden çıkaran İtalyan ekibinin sezonun tamamlanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı konuşuluyor.
FENERBAHÇE 9.75 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ
Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezonun başında Sebastian Szymanski'yi 9.75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Feyenoord'dan kadrosuna katmıştı.
BEKLENENİ VEREMEDİ
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi maça çıkan Polonyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 7 gol kaydederken, 9 asistlik katkı sağladı.