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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho...

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho...

Bu sezon da taraftarlarına şampiyonluk müjdeleyemeyen Fenerbahçe'de yönetime tepkiler sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile Jose Mourinho'nun bir araya gelerek önemi bir görüşme gerçekleştireceği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 19:41
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Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu bu sezon da ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de yönetime tepkiler sürüyor.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho...

36. haftada oynanan İkas Eyüpspor maçında Ülker Stadyumu'nun boşluğu dikkat çekerken tribünlerden ıslıklı protesto ve "Yönetim istifa" tezahüratları yükselmişti.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho...

Sarı lacivertli oyuncuların da maç boyu taraftarlarca protesto edilmesi dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho...

CEVAPSIZ SORULAR

Fenerbahçe'de büyüyen krizin ardından Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. İkas Eyüpspor maçının sonunda basın toplantısına katılan Portekizli çalıştırıcı, ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki sorulara cevap vermediği gibi kulüpte alınan seçim kararı ile ilgili soruları da cevaplamaktan kaçınmıştı.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho...

ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞECEK

Sarı lacivertli kulüpte Başkan Ali Koç ile Mourinho arasında bu hafta içerisinde kritik bir görüşme gerçekleştirileceği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho...

Yönetimin önümüzdeki sezon için yürütülecek transfer çalışmalarında Mourinho'ya daha az söz hakkı vereceği iddiaları ise gündemdeki yerini koruyor.

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho...

TAZMİNAT PROBLEMİ

Tazminatı 15 milyon Euro olan Mourinho ile ilgili Ali Koç'un, "Ayrılmak isterse yardımcı oluruz." ifadeleri dikkat çekmişti. Sarı lacivertli kulübün bahsi geçen miktarı Portekizli için ödemek istemediği biliniyor.

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