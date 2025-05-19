Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho...
Bu sezon da taraftarlarına şampiyonluk müjdeleyemeyen Fenerbahçe'de yönetime tepkiler sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile Jose Mourinho'nun bir araya gelerek önemi bir görüşme gerçekleştireceği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
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CEVAPSIZ SORULAR
Fenerbahçe'de büyüyen krizin ardından Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. İkas Eyüpspor maçının sonunda basın toplantısına katılan Portekizli çalıştırıcı, ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki sorulara cevap vermediği gibi kulüpte alınan seçim kararı ile ilgili soruları da cevaplamaktan kaçınmıştı.
ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞECEK
Sarı lacivertli kulüpte Başkan Ali Koç ile Mourinho arasında bu hafta içerisinde kritik bir görüşme gerçekleştirileceği ortaya çıktı.
Yönetimin önümüzdeki sezon için yürütülecek transfer çalışmalarında Mourinho'ya daha az söz hakkı vereceği iddiaları ise gündemdeki yerini koruyor.
TAZMİNAT PROBLEMİ
Tazminatı 15 milyon Euro olan Mourinho ile ilgili Ali Koç'un, "Ayrılmak isterse yardımcı oluruz." ifadeleri dikkat çekmişti. Sarı lacivertli kulübün bahsi geçen miktarı Portekizli için ödemek istemediği biliniyor.
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