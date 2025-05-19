Fenerbahçe'de kritik toplantı! Jose Mourinho...

CEVAPSIZ SORULAR Fenerbahçe'de büyüyen krizin ardından Jose Mourinho'nun takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. İkas Eyüpspor maçının sonunda basın toplantısına katılan Portekizli çalıştırıcı, ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki sorulara cevap vermediği gibi kulüpte alınan seçim kararı ile ilgili soruları da cevaplamaktan kaçınmıştı.

ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞECEK Sarı lacivertli kulüpte Başkan Ali Koç ile Mourinho arasında bu hafta içerisinde kritik bir görüşme gerçekleştirileceği ortaya çıktı.