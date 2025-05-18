Fenerbahçe'de Jose Mourinho: Onurumuz ve gururumuz adına...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, İkas Eyüpspor maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Profesyonellik, onurumuz ve gururumuz adına önemli bir maç olacak." dedi. İşte o sözler...

"OYUNCULARIMI SUÇLAMAYACAĞIM"

"Her maç olduğu gibi bu maç da bizim için önemli olacak. Alacağımız 3 puan bizi ilk sıraya taşımayacak veya 0 sıfır bizi üçüncü sıraya düşürmeyecek. Önemli bir maç olacak. Oyuncularımı suçlamayacağım. Asla oyuncularımı suçlamam. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. İyi ve genç bir hocaları var. Eminim iyi bir sonuç almak isteyeceklerdir. Fenerbahçe'ye karşı alacakları sonuç onlar için sezonu iyi bitirmek anlamına gelecektir."