Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye film tadında gönderme!

Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da coşkulu kutlamalar sürüyor. Sarı kırmızılı takımın resmi sosyal medya hesabı, Fenerbahçe'ye göndermede bulunduğu bir paylaşımda bulundu.

"Bu filmin sonu yok. Kaderinizden kaçamazsınız…" notu düşülen paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

"SENE 2035"