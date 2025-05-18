CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye film tadında gönderme!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye film tadında gönderme!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından yaptığı bir paylaşım ile Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. İşte o paylaşım... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 22:58
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye film tadında gönderme!

Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da coşkulu kutlamalar sürüyor. Sarı kırmızılı takımın resmi sosyal medya hesabı, Fenerbahçe'ye göndermede bulunduğu bir paylaşımda bulundu.

"Bu filmin sonu yok. Kaderinizden kaçamazsınız…" notu düşülen paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

"SENE 2035"

Osimhen’den şampiyonluk sonrası açıklama!
G.Saray'dan F.Bahçe ve Beşiktaş'a gönderme!
DİĞER
TÜRKİYE KUPASI: Ünlü oyuncu ve hocalardan Trabzonspor - Galatasaray finali için şaşırtan skor tahmini! “Kıran kırana bir maç olacak ama…”
PKK'nın fesih kararı sonrası İmralı'ya ilk ziyaret! DEM Parti'den açıklama: Bozulan ilişkiyi onarıyoruz
Şampiyon G.Saray'da renkli kutlama!
Buruk'tan şampiyonluk sözleri: Tüylerim diken diken
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Süper Lig'de 37. haftanın programı! İşte Süper Lig'de 37. haftanın programı! 22:53
Şampiyon G.Saray'da renkli kutlama! Şampiyon G.Saray'da renkli kutlama! 22:50
Mou'dan G.Saray'a sert sözler! Mou'dan G.Saray'a sert sözler! 22:36
G.Saray'dan F.Bahçe ve Beşiktaş'a gönderme! G.Saray'dan F.Bahçe ve Beşiktaş'a gönderme! 21:54
F.Bahçeli taraftar G.Saraylılarla şampiyonluk kutladı! F.Bahçeli taraftar G.Saraylılarla şampiyonluk kutladı! 21:52
Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a tebrik! 21:46
Daha Eski
Osimhen’den şampiyonluk sonrası açıklama! Osimhen’den şampiyonluk sonrası açıklama! 21:44
Mourinho'dan flaş seçim yorumu! Mourinho'dan flaş seçim yorumu! 21:42
Barış Alper: Emeklerimizin karşılığını aldık Barış Alper: Emeklerimizin karşılığını aldık 21:41
RAMS Başakşehir, Avrupa'yı garantiledi! RAMS Başakşehir, Avrupa'yı garantiledi! 21:35
Fatih Terim'den G.Saray'a tebrik! Fatih Terim'den G.Saray'a tebrik! 21:29
Hatipoğlu’ndan şampiyonluk mesajı Hatipoğlu’ndan şampiyonluk mesajı 21:26