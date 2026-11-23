Galatasaray'da flaş Leroy Sane kararı! Devre arasında...
Galatasaray'da beklentilerin uzağında kalan Leroy Sane için ayrılık çanları çalıyor. Okan Buruk'un ilk 11'de düşünmediği Alman yıldızın, 16 maçta skor katkısı sağlayamaması sonrası ocak ayında takımdan gönderilmesi gündeme geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 06:50
Teknik direktör Okan Buruk'un ve taraftarların gözünden düşen deneyimli oyuncu, eleştirilerin odağındaki isimlerden biri haline geldi.
Samsunspor maçında yedek kaldı
Takımda önemli eksikler bulunmasına rağmen Samsunspor karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Leroy Sane, mücadelenin ilerleyen dakikalarında oyuna dahil oldu.
Ancak Alman futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca yaptığı top kayıplarıyla dikkat çekti.
Sane'nin ortaya koyduğu performans eleştirileri artırırken, önemli eksiklere rağmen ilk 11'de forma bulamaması teknik heyetin oyuncuya olan güveninin azaldığı şeklinde yorumlandı.
16 maçta skor katkısı sağlayamadı
2025 yazında Galatasaray'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada gol ve asist katkısı sağlayamadı.
Alman yıldızın bu yılki tek golünü Kocaelispor karşısında kaydetmesi de dikkat çekti.
Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray'da Leroy Sane'nin geleceği tartışılmaya başlandı.
Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılarda ocak ayında ayrılık ihtimali gündeme gelirken, devre arasında oyuncunun takımdan gönderilmesi için harekete geçilmesi bekleniyor.
Toplam 591 dakika süre alan Leroy Sane, bu sezon skor üretiminde yetersiz kalmış durumda.
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