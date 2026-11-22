Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 4-2 yendi. Müsabakanın ardından siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Sonunda deplasmanda kendimizi iyi bir şekilde gösterebildiğimizi düşünüyorum. Sadece ikinci yarının ilk 15-20 dakikasını çıkarsak bence harika bir maç çıkarttık. İlk yarıda da çok iyiydik. Rakip mükemmel bir golle maça dahil oldu. Gerçekten çok güzel bir gol attılar. İkinci yarıda da onlar da iyi başladı, bizden daha iyi oynadılar bir bölüm ama bence genel olarak baktığımızda iyi bir oyun çıkarttığımızı söyleyebilirim. Sonunda, gerçekten 3 puan aldık deplasmandan. Gerçekten çok pozitif bir gün olduğunu söyleyebilirim, pozitif bir akşam olduğunu söyleyebilirim bizim için. Ve söylemiştim bundan öncesinde milli aralardan sonra hep korkarım çünkü oyuncularınızdan iki hafta uzak kalıyorsunuz, onlar kendi takım arkadaşlarından uzak kalıyor, bizim idmanlarımızdan uzak kalıyorlar. O yüzden hep birazcık korkutucu olabiliyor milli ara dönüşleri. Ama bence bugün harikaydı, 3 puan aldık, deplasmanda kazandık. Şimdi önümüzde perşembe günü önemli bir maç var, ona hazırlanmamız gerekiyor. Orada da çünkü savaşmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

"Evet, belki sevinmiyorum ama aslında içimden içimde çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bugün Dusan ilk 2 golü attı, gerçekten çok güzel 2 gol attı. Ama şöyle bir şey var, maç hala devam ediyor. Her zaman konsantrasyonunuzun yine yüzde yüz kalması gerekiyor. Çünkü önünüzde daha uzun bir süre maç oynanıyor. Çünkü son yapabileceğiniz küçük bir pas hatası ya da dikkatinizin dağıldığı küçük bir anda rakip oyuna girebiliyor, tekrar dahil olabiliyor ki bugün de böyle oldu. O yüzden sonuna kadar yüzde yüz dikkatle ve konsantrasyonla gitmeniz gerekiyor. Hepimizin üzerinde bir ağırlık vardı diyebiliriz aslında bu deplasman ağırlığı, bu yük vardı diyebiliriz. Bence bugün onun boşalmasını yaşadık, bugün onun mutluluğunu yaşadık diyebilirim o gol sevincinde hepimiz kenetlendik. Kulübedeki arkadaşlar, bütün çalışanlar herkes bu yüzden kenetlendik. Gerçekten çok büyük bir mutluluktu bizim için. Çünkü biz de kendimizi en iyi şekilde göstermeye çalıştık deplasmanda. Bugün o yüzden çok mutluyum, özellikle çocuklar adına çok mutluyum, harika bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim, onlar adına çok çok mutluyum."