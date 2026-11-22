Başkan Adalı'dan derbide yabancı hakem cevabı!

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2026 18:41

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Serdal Adalı, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili de konuştu. İşte o sözler...