Fenerbahçe'de büyük kaos! Mevcut yönetimin görev süresi dolmadan...
Kocaelispor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak ligde zirvenin 11 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Aziz Yıldırım yönetiminin, görev süresi dolmadan genel kurul kararı alabileceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 06:50
Bu karşılaşmayla birlikte Kocaeli'de 2 puan bırakan Fenerbahçe, zirvenin 11 puan gerisine düştü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.
Sezon başında şampiyonluk hedefiyle göreve gelen Aziz Yıldırım ve yönetimiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Sarı-lacivertli kulüpte, yönetimin görev süresi dolmadan olağanüstü genel kurul kararı alabileceği konuşuluyor.
Ligde geride kalan 12 haftada 20 puan toplayabilen Fenerbahçe, zirvenin 11 puan gerisine düştü.
6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında yara aldı.
Beşiktaş ve Galatasaray derbilerinden de mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de yaşanan puan kayıpları, yönetimle ilgili kulisleri hareketlendirdi.
Takvim'in haberine göre olağanüstü genel kurul ihtimali gündeme geldi.
Sezon başında büyük hedeflerle yola çıkan yönetimin, gelinen noktada nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.
Taraftarların beklentisinin şampiyonluk olduğu sarı-lacivertlilerde, alınacak olası bir genel kurul kararının kulübün geleceği açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.
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