Bu karşılaşmayla birlikte Kocaeli'de 2 puan bırakan Fenerbahçe, zirvenin 11 puan gerisine düştü.

Sezon başında şampiyonluk hedefiyle göreve gelen Aziz Yıldırım ve yönetimiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.