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Haberler Galatasaray Jonathan David'den transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Jonathan David'den transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Önümüzdeki sezon için hücum hattında yapılandırmaya gidecek olan Fenerbahçe, Jonathan David'i listesinin en başına yazmıştı. Öte yandan Victor Osimhen ile anlaşmaya varılamazsa Galatasaray'ın da rotasını çevireceği Kanadalı oyuncu ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 18:15
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Jonathan David'den transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz transfer dönemi için oluşturdukları listenin en üst sırasına yazdıkları Jonathan David üzerinden karşı karşıya geldi.

Jonathan David'den transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yeni sezonda hücum hattını tamamen yenilemek isteyen Sarı Kanarya ve Victor Osimhen ile anlaşma sağlanamazsa yerine yıldız golcü transferi yapmak isteyen Cimbom, rotasını Kanadalı oyuncuya çevirdi.

Jonathan David'den transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

KARARINI AÇIKLADI

David, formasını terlettiği Ligue 1 ekibi Lille'den sezon sonunda ayrılacağını resmen açıkladı. Yaşanan bu gelişme ile birlikte ezeli rakipler, transfer düellosunda vites arttırdı.

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