Jonathan David'den transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray, yaz transfer dönemi için oluşturdukları listenin en üst sırasına yazdıkları Jonathan David üzerinden karşı karşıya geldi.

Yeni sezonda hücum hattını tamamen yenilemek isteyen Sarı Kanarya ve Victor Osimhen ile anlaşma sağlanamazsa yerine yıldız golcü transferi yapmak isteyen Cimbom, rotasını Kanadalı oyuncuya çevirdi.