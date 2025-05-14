Jonathan David'den transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Önümüzdeki sezon için hücum hattında yapılandırmaya gidecek olan Fenerbahçe, Jonathan David'i listesinin en başına yazmıştı. Öte yandan Victor Osimhen ile anlaşmaya varılamazsa Galatasaray'ın da rotasını çevireceği Kanadalı oyuncu ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (FB GS spor haberi)
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2020 yılından bu yana Fransız temsilcisi ile tüm kulvarlarda 231 maça çıkan David, bu maçlarda 109 kez fileleri havalandırırken 30 kez golü getiren pası attı.
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