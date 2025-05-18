Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe sahasında İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor.

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE-İKAS EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Skriniar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Talisca, En-Nesyri

İkas Eyüpspor: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut, Stepanenko, Emre Mor, Yalçın, Prince, Umut Bozok, Thiam

FENERBAHÇE-İKAS EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı.

FENERBAHÇE-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE İLE EYÜPSPOR ARASINDA 2. RANDEVU

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde 2. kez kozlarını paylaşıyor. Ligin ilk yarısında oynanan ilk müsabaka Ahmed Kutucu ve Youssef En-Nesyri'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

EYÜPSPOR AVRUPA'YI ZORA SOKTU

En üst ligde bu sezon ilk kez mücadele eden Eyüpspor, özellikle iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla ligin genelinde ilk 5 sırada yer aldı. Bir süre inişli-çıkışı performans sergileyen Arda Turan'ın öğrencileri son 4 maçta ise mağlubiyet yaşadı. Eflatun-sarılılar ligin son haftasında BAY olacağı için Avrupa kupalarını zora soktu. Ligde bir üst basamağında bulunan 51 puanlı Başakşehir'den 1 maç fazlası bulunuyor.

MAÇIN HAKEMİ OZAN ERGÜN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetiyor. Ergün'ün yardımcılıklarını Bersan Duran ile Samet Çiçek yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik.

TFF'den yapılan duyuruya göre, Fenerbahçe - İkas Eyüpspor karşılaşmasının VAR'ı Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. AVAR'da ise Süleyman Özay bulunuyor.