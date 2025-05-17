Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı! Brezilya basını o yıldızı duyurdu
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı. Gelecek sezon için transferde hata yapmak istemeyen sarı lacivertli yönetimden flaş bir hamle geldi. Brezilya basını, Kanarya'nın yıldız isim için transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Bu doğrultuda Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer girişimi geldi.
Sarı lacivertliler, kış transfer döneminde kadrosuna katamadığı o yıldız için yeniden devreye girdi.
F.BAHÇE'DEN CUIBANO BOMBASI!
Brezilya basını, Fenerbahçe ve İngiliz ekibi Brighton'ın Botafogo'nun sol kanat oyuncusu Cuiabano için görüşmelere başladığı belirtildi.
İki takımın da yıldız isim için ısrarcı olduğu vurgulandı.
Cuibano, ocak ayında Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetmişti.
Sarı lacivertliler, oyuncuyu da bu kez ikna etmeye çalışıyor.
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