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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı! Brezilya basını o yıldızı duyurdu

Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı! Brezilya basını o yıldızı duyurdu

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı. Gelecek sezon için transferde hata yapmak istemeyen sarı lacivertli yönetimden flaş bir hamle geldi. Brezilya basını, Kanarya'nın yıldız isim için transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 09:38
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Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı! Brezilya basını o yıldızı duyurdu

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı! Brezilya basını o yıldızı duyurdu

Bu sezon ligi zirvede tamamlayamayan sarı lacivertliler, gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.

Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı! Brezilya basını o yıldızı duyurdu

Yönetim yapacağı hamlelerde bu kez ince eleyip sık dokumayı planlıyor.

Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı! Brezilya basını o yıldızı duyurdu

Bu doğrultuda Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer girişimi geldi.

Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı! Brezilya basını o yıldızı duyurdu

Sarı lacivertliler, kış transfer döneminde kadrosuna katamadığı o yıldız için yeniden devreye girdi.

Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı! Brezilya basını o yıldızı duyurdu

F.BAHÇE'DEN CUIBANO BOMBASI!

Brezilya basını, Fenerbahçe ve İngiliz ekibi Brighton'ın Botafogo'nun sol kanat oyuncusu Cuiabano için görüşmelere başladığı belirtildi.

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