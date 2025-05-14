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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de rota Florentino Luis!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de rota Florentino Luis!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuca ulaşamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemine yoğunlaştı. Sarı lacivertliler, Benfica'da forma giyen Florentino Luis'i gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de rota Florentino Luis!

Gelecek sezon kadrosuna yıldız bir orta saha takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin Takvim'de yer alan habere göre Benfica'nın yıldızı Florentino Luis ile ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de rota Florentino Luis!

25 yaşındaki Portekizli ön liberonun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de rota Florentino Luis!

Bu sezon 41 maçta görev alan yıldız oyuncu, 2 gol ve 1 asist üretti.

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