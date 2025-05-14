TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de rota Florentino Luis!
Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuca ulaşamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemine yoğunlaştı. Sarı lacivertliler, Benfica'da forma giyen Florentino Luis'i gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Florentino Luis'in piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Portekizli yıldız güçlü fiziği ve bitmek bilmez enerjisi ile dikkat çekiyor.
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