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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de seçim baskısı! İşte imza kampanyasında son durum

Fenerbahçe’de seçim baskısı! İşte imza kampanyasında son durum

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de olağanüstü kongre sesleri giderek yükseliyor. Başkan Ali Koç'a karşı oluşan muhalefet cephesi, imza kampanyasıyla birlikte kulüp genelinde daha organize bir harekete dönüşmeye başladı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 12:20
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Fenerbahçe’de seçim baskısı! İşte imza kampanyasında son durum

Fenerbahçe camiasında son günlerde olağanüstü kongre çağrıları giderek artıyor.

Fenerbahçe’de seçim baskısı! İşte imza kampanyasında son durum

Başkan Ali Koç'a karşı oluşan muhalif hareketin başlattığı imza kampanyası her geçen gün daha organize bir yapıya bürünürken kulüp içindeki tansiyon da yükseliyor.

Fenerbahçe’de seçim baskısı! İşte imza kampanyasında son durum

Milliyet'te yer alan habere göre, eski yöneticiler ve çeşitli Fenerbahçe derneklerinin de desteğiyle kampanya geniş kitlelere yayılmış durumda.

Fenerbahçe’de seçim baskısı! İşte imza kampanyasında son durum

Başkan Ali Koç, kısa süre önce yaptığı açıklamada görev süresi dolmadan projelerini tamamlamak istediğini ve olağanüstü seçim düşünmediğini belirtmişti.

Fenerbahçe’de seçim baskısı! İşte imza kampanyasında son durum

Ancak bu açıklama, seçim isteyen bazı kongre üyeleri ve camianın önde gelen isimleri tarafından yeterli bulunmadı.

Fenerbahçe’de seçim baskısı! İşte imza kampanyasında son durum

Bunun üzerine, kulüp tüzüğüne göre olağanüstü kongre kararı alınabilmesi için gereken yaklaşık 10 bin imza için çalışma başlatıldı.

Fenerbahçe’de seçim baskısı! İşte imza kampanyasında son durum

Yaklaşık 50 bin üyeye sahip Fenerbahçe'de imza kampanyası ilk etapta sınırlı bir çerçevede ilerlese de son günlerde ivme kazandı.

Fenerbahçe’de seçim baskısı! İşte imza kampanyasında son durum

Muhalefet cephesi, sayının hedeflenen düzeye ulaşacağından emin.

Fenerbahçe’de seçim baskısı! İşte imza kampanyasında son durum

Kampanyaya katılımı artırmak amacıyla noter masrafı olmadan imza verilmesini sağlayacak noktalar oluşturuldu.

Fenerbahçe’de seçim baskısı! İşte imza kampanyasında son durum

Bu organizasyon sayesinde birçok kongre üyesi ücretsiz şekilde imza verme imkanı buldu.

Fenerbahçe’de seçim baskısı! İşte imza kampanyasında son durum

İlerleyen günlerde bu imza merkezlerinin artırılması da planlanıyor.

Fenerbahçe’de seçim baskısı! İşte imza kampanyasında son durum

Kulüp yönetimi ise imza sayısının beklenen seviyelere ulaşmadığını savunuyor.

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