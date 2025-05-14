Fenerbahçe’de seçim baskısı! İşte imza kampanyasında son durum
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de olağanüstü kongre sesleri giderek yükseliyor. Başkan Ali Koç'a karşı oluşan muhalefet cephesi, imza kampanyasıyla birlikte kulüp genelinde daha organize bir harekete dönüşmeye başladı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Başkan Ali Koç, kısa süre önce yaptığı açıklamada görev süresi dolmadan projelerini tamamlamak istediğini ve olağanüstü seçim düşünmediğini belirtmişti.
Ancak bu açıklama, seçim isteyen bazı kongre üyeleri ve camianın önde gelen isimleri tarafından yeterli bulunmadı.
Bunun üzerine, kulüp tüzüğüne göre olağanüstü kongre kararı alınabilmesi için gereken yaklaşık 10 bin imza için çalışma başlatıldı.
Yaklaşık 50 bin üyeye sahip Fenerbahçe'de imza kampanyası ilk etapta sınırlı bir çerçevede ilerlese de son günlerde ivme kazandı.
Muhalefet cephesi, sayının hedeflenen düzeye ulaşacağından emin.
Kampanyaya katılımı artırmak amacıyla noter masrafı olmadan imza verilmesini sağlayacak noktalar oluşturuldu.
Bu organizasyon sayesinde birçok kongre üyesi ücretsiz şekilde imza verme imkanı buldu.
İlerleyen günlerde bu imza merkezlerinin artırılması da planlanıyor.
Kulüp yönetimi ise imza sayısının beklenen seviyelere ulaşmadığını savunuyor.
Öte yandan muhalif gruplar, ellerindeki imzaları toplu halde teslim edeceklerini ve sürecin şeffaf biçimde ilerlediğini ifade ediyor.
DİĞER