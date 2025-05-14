Fenerbahçe’de seçim baskısı! İşte imza kampanyasında son durum

Başkan Ali Koç, kısa süre önce yaptığı açıklamada görev süresi dolmadan projelerini tamamlamak istediğini ve olağanüstü seçim düşünmediğini belirtmişti.

Ancak bu açıklama, seçim isteyen bazı kongre üyeleri ve camianın önde gelen isimleri tarafından yeterli bulunmadı.