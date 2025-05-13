FENERBAHÇE HABERİ | En-Nesyri için sürpriz transfer iddiası! Ada ekibinin listesinde
Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü En-Nesyri hakkında önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Faslı futbolcunun ismi ayrılık iddialarıyla gündeme gelirken son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından o ekibin de transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 11:09
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Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekipte ismi ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Youssef En-Nesyri hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
FULHAM İDDİASI GELDİ
En-Nesyri'nin İngiliz ekibi Fulham'ın da radarına girdiği iddia edildi.
Rodrigo Muniz'in sakatlanması, Raul Jimenez'in yaşı ve Carlos Vinicius'un da istenilen seviyede olmamasından dolayı Ada temsilcisi yaz transfer döneminde santrfor alacak.
Listede En-Nesyri'nin de bulunduğu ileri sürüldü.
Fenerbahçe'ye sezon başında 19.50 milyon bonservis bedeliyle katılarak sarı-lacivertli ekibin tarihinde en yüksek transfer bedeli ödediği isim olan Faslı futbolcunun sarı-lacivertli ekiple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
27 yaşındaki isim Fenerbahçe formasını 49 maçta giyerken 27 gol 7 asistlik performans gösterdi.
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