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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ | En-Nesyri için sürpriz transfer iddiası! Ada ekibinin listesinde

FENERBAHÇE HABERİ | En-Nesyri için sürpriz transfer iddiası! Ada ekibinin listesinde

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü En-Nesyri hakkında önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Faslı futbolcunun ismi ayrılık iddialarıyla gündeme gelirken son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından o ekibin de transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 11:09
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FENERBAHÇE HABERİ | En-Nesyri için sürpriz transfer iddiası! Ada ekibinin listesinde

Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ | En-Nesyri için sürpriz transfer iddiası! Ada ekibinin listesinde

Sarı-lacivertliler, mevcut sezonun bitimine 3 maç kala ligde lider konumda bulunan Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakırken gelecek sezon için ise iddialı bir kadro kurmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ | En-Nesyri için sürpriz transfer iddiası! Ada ekibinin listesinde

Takıma yeni katılacak isimler haricinde Fenerbahçe'deki mevcut oyuncuların geleceği merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ | En-Nesyri için sürpriz transfer iddiası! Ada ekibinin listesinde

Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekipte ismi ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Youssef En-Nesyri hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ | En-Nesyri için sürpriz transfer iddiası! Ada ekibinin listesinde

FULHAM İDDİASI GELDİ

En-Nesyri'nin İngiliz ekibi Fulham'ın da radarına girdiği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERİ | En-Nesyri için sürpriz transfer iddiası! Ada ekibinin listesinde

Rodrigo Muniz'in sakatlanması, Raul Jimenez'in yaşı ve Carlos Vinicius'un da istenilen seviyede olmamasından dolayı Ada temsilcisi yaz transfer döneminde santrfor alacak.

FENERBAHÇE HABERİ | En-Nesyri için sürpriz transfer iddiası! Ada ekibinin listesinde

Listede En-Nesyri'nin de bulunduğu ileri sürüldü.

FENERBAHÇE HABERİ | En-Nesyri için sürpriz transfer iddiası! Ada ekibinin listesinde

Fenerbahçe'ye sezon başında 19.50 milyon bonservis bedeliyle katılarak sarı-lacivertli ekibin tarihinde en yüksek transfer bedeli ödediği isim olan Faslı futbolcunun sarı-lacivertli ekiple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ | En-Nesyri için sürpriz transfer iddiası! Ada ekibinin listesinde

27 yaşındaki isim Fenerbahçe formasını 49 maçta giyerken 27 gol 7 asistlik performans gösterdi.

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