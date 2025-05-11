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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Jadon Sancho bombasını patlatıyor! İngilizler transferi duyurdu

Fenerbahçe Jadon Sancho bombasını patlatıyor! İngilizler transferi duyurdu

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Jadon Sancho'yu takibine aldı. Chelsea'de kiralık oynayan 25 yaşındaki yıldız için kulübü Manchester United'ın kapısı çalınacak. İşte transferin detayları... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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Fenerbahçe Jadon Sancho bombasını patlatıyor! İngilizler transferi duyurdu

Şampiyonluk yolunda umduğunu bulamayan Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe Jadon Sancho bombasını patlatıyor! İngilizler transferi duyurdu

Sarı-lacivertliler, Jadon Sancho'yu takibine aldı. Bu sezon Chelsea'de kiralık forma giyen ve bonservisi M.United'da olan 25 yaşındaki yıldız için çalışmaların yapılması planlanıyor.

Fenerbahçe Jadon Sancho bombasını patlatıyor! İngilizler transferi duyurdu

Sol ve sağ açıkta oynayabilen Sancho, forvet arkasında da görev yapalabiliyor.

Fenerbahçe Jadon Sancho bombasını patlatıyor! İngilizler transferi duyurdu

4 GOL ATTI, 10 ASİST YAPTI
Manchester United ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan Jadon Sancho için Fenerbahçe'nin görüşmeleri hızlandıracağı ifade edildi.

Fenerbahçe Jadon Sancho bombasını patlatıyor! İngilizler transferi duyurdu

İngiliz basınında yer alan haberlerde de sarılacivertlilerin İngiliz futbolcuyu takip ettiği vurgulandı.

Fenerbahçe Jadon Sancho bombasını patlatıyor! İngilizler transferi duyurdu

Jadon Sancho bu sezon kiralık oynadığı Chelsea'de 38 resmi maçta 4 gol kaydederken 10 da asist yaptı, 2 bin 320 dakika süre aldı.

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