Fenerbahçe Jadon Sancho bombasını patlatıyor! İngilizler transferi duyurdu
Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Jadon Sancho'yu takibine aldı. Chelsea'de kiralık oynayan 25 yaşındaki yıldız için kulübü Manchester United'ın kapısı çalınacak. İşte transferin detayları... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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4 GOL ATTI, 10 ASİST YAPTI
Manchester United ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan Jadon Sancho için Fenerbahçe'nin görüşmeleri hızlandıracağı ifade edildi.
İngiliz basınında yer alan haberlerde de sarılacivertlilerin İngiliz futbolcuyu takip ettiği vurgulandı.
Jadon Sancho bu sezon kiralık oynadığı Chelsea'de 38 resmi maçta 4 gol kaydederken 10 da asist yaptı, 2 bin 320 dakika süre aldı.
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