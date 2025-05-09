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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Talisca'dan Tadic sözleri

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca'dan Tadic sözleri

Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından Anderson Talisca açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 22:24 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 22:30
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FENERBAHÇE HABERİ - Talisca'dan Tadic sözleri

Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından Anderson Talisca açıklamalarda bulundu. Talisca, hakem kararlarının yanı sıra Dusan Tadic ile ilk yarıda yaşanan gerginliğe yönelik sözleri ile gündem oldu. İşte o sözler...

"VERİLMEYEN PENALTILARIMIZ VARDI"

"Bizim için pozitif bir maç oldu. İyi bir maç çıkardık. Hocamızın stratejilerini iyi bir şekilde yansıttık. Verilmeyen penaltı pozisyonlarımız vardı ama biz ona rağmen goller attık."

"TADIC İLE ARAMIZDA SORUN YOK"

"Maç içinde bunlar olabiliyor. Hepimizin ortak amacı Fenerbahçe'nin iyiliği. Şu anda maç bitti zaten. Herhangi bir şey yok aramızda."

MERT HAKAN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

"Yakın zamanda ameliyat olan Mert Hakan'a da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Takımımızın bir parçası, onu anmak ve geçmiş olsun demek istiyorum."

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