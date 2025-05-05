CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri: “Fenerbahçe'yi bitirdi!”

Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri: “Fenerbahçe'yi bitirdi!”

Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de oynanan dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Mücadeleyi Sabah gazetesindeki köşesinde değerlendiren Ahmet Çakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu. İşte Çakar'ın o sözleri... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 09:06
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri: “Fenerbahçe'yi bitirdi!”

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de oynanan dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri: “Fenerbahçe'yi bitirdi!”

Gedson Fernandes'in 44. dakikada attığı golle kazanan siyah-beyazlılar, Avrupa kupaları yolunda kritik bir 3 puan aldı.

Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri: “Fenerbahçe'yi bitirdi!”

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri: “Fenerbahçe'yi bitirdi!”

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ise Süper Lig'deki sezonunu derbi galibiyeti alamadan tamamladı.

Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri: “Fenerbahçe'yi bitirdi!”

Karşılaşmanın ardından Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi ve Mourinho'nun performansını sert ifadelerle ele aldı.

Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri: “Fenerbahçe'yi bitirdi!”

"TARİHİNİN EN ZAYIF SEZONLARINDAN BİRİ"

Çakar, Portekizli teknik adam Jose Mourinho için, "Fenerbahçe tarihinin en başarısız teknik direktörlerinden biri olabilir. Bu sezon oynadığı derbilerde galibiyet alamadı. Üstelik oyun anlamında da kayda değer bir gelişim göstermedi" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri: “Fenerbahçe'yi bitirdi!”

"TEMPO YOK, ÜRETKENLİK YOK"

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında topa daha fazla sahip olduğunu ancak bu üstünlüğü skora yansıtamadığını belirten Çakar, "Maç boyunca ciddi bir tempo ya da üretkenlik yoktu. Pozisyon olarak sadece Talisca'nın iki şutuyla sınırlı kaldılar. Bu büyük camia için kabul edilemez bir tablo" değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri: “Fenerbahçe'yi bitirdi!”

"KADRO TERCİHLERİ TUTARSIZ"

Ahmet Çakar, Mourinho'nun oyuncu tercihlerini de eleştirdi: "Haftalardır kötü form grafiği sergileyen En-Nesyri ile maça başlanıyor, Dzeko ikinci yarı oyuna giriyor. İsmail Yüksek ve İrfan Can gibi isimler ise haftalarca yedek bekletilip aniden sahaya sürülüyor. Bu istikrarsızlık, Fenerbahçe'nin dengesini bozuyor."

Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri: “Fenerbahçe'yi bitirdi!”

"MERT MÜLDÜR'ÜN HATASI KABUL EDİLEMEZ"

Derbinin tek golü, Mert Müldür'ün hatalı pası sonrası geldi. Bu pozisyonu değerlendiren Çakar, "Milli oyuncu seviyesindeki bir futbolcu böyle bir hata yapmamalı. Gedson Fernandes'e adeta 'al da at' dedi" yorumunu yaptı.

Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri: “Fenerbahçe'yi bitirdi!”

"YÖNETİM DE SORUMLULUK ALMALI"

Eleştirilerini sadece teknik direktörle sınırlı tutmayan Ahmet Çakar, yönetimi de hedef aldı: "Ali Koç'un şimdi yüreği varsa Mourinho ile devam etsin. Bu tabloyu sadece teknik heyete yıkmak kolaycılık olur. Yönetim de sürecin bir parçası."

Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri: “Fenerbahçe'yi bitirdi!”

"HAKEME TAM NOT"

Çakar, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un performansını ise beğendi: "Bu sezon izlediğimiz en iyi derbilerden biriydi hakem yönetimi açısından. Küçük faul hataları dışında çok başarılıydı."

Mourinho geleceği hakkında konuştu!
F.Bahçe'ye Venezuelalı 10 numara!
DİĞER
Görgüsüz tatilciye israf cezası! Açık büfedeki yemeklerin 3'te 1'i çöpe gidiyordu...
Milyonların gözü enflasyonda! TÜİK Nisan ayı verilerini bugün açıklayacak
Beşiktaş'tan gündem olacak paylaşım: Adaya veda eden isim...
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 5 Mayıs Pazartesi Bugünkü maçlar 5 Mayıs Pazartesi 07:11
Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! 00:53
Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! 00:52
Bologna, Juventus ile yenişemedi! Bologna, Juventus ile yenişemedi! 00:38
Bologna, Juventus ile yenişemedi! Bologna, Juventus ile yenişemedi! 00:38
Mourinho geleceği hakkında konuştu! Mourinho geleceği hakkında konuştu! 00:31
Daha Eski
G.Saray'dan Icardi açıklaması! G.Saray'dan Icardi açıklaması! 00:31
Beşiktaş'tan gündem olacak paylaşım: Adaya veda eden isim... Beşiktaş'tan gündem olacak paylaşım: Adaya veda eden isim... 00:31
Solskjaer: Bu Beşiktaş'ın değeridir Solskjaer: Bu Beşiktaş'ın değeridir 00:31
Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi! Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi! 00:31
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları 00:31
Icardi'den derbi sonrası flaş paylaşım! Icardi'den derbi sonrası flaş paylaşım! 00:31