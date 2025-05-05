Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri: “Fenerbahçe'yi bitirdi!”

"TEMPO YOK, ÜRETKENLİK YOK" Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında topa daha fazla sahip olduğunu ancak bu üstünlüğü skora yansıtamadığını belirten Çakar, "Maç boyunca ciddi bir tempo ya da üretkenlik yoktu. Pozisyon olarak sadece Talisca'nın iki şutuyla sınırlı kaldılar. Bu büyük camia için kabul edilemez bir tablo" değerlendirmesinde bulundu.