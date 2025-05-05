Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri: “Fenerbahçe'yi bitirdi!”
Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de oynanan dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Mücadeleyi Sabah gazetesindeki köşesinde değerlendiren Ahmet Çakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu. İşte Çakar'ın o sözleri... (FB spor haberleri)
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Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ise Süper Lig'deki sezonunu derbi galibiyeti alamadan tamamladı.
Karşılaşmanın ardından Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar, mücadeleyi ve Mourinho'nun performansını sert ifadelerle ele aldı.
"TARİHİNİN EN ZAYIF SEZONLARINDAN BİRİ"
Çakar, Portekizli teknik adam Jose Mourinho için, "Fenerbahçe tarihinin en başarısız teknik direktörlerinden biri olabilir. Bu sezon oynadığı derbilerde galibiyet alamadı. Üstelik oyun anlamında da kayda değer bir gelişim göstermedi" ifadelerini kullandı.
"TEMPO YOK, ÜRETKENLİK YOK"
Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında topa daha fazla sahip olduğunu ancak bu üstünlüğü skora yansıtamadığını belirten Çakar, "Maç boyunca ciddi bir tempo ya da üretkenlik yoktu. Pozisyon olarak sadece Talisca'nın iki şutuyla sınırlı kaldılar. Bu büyük camia için kabul edilemez bir tablo" değerlendirmesinde bulundu.
"KADRO TERCİHLERİ TUTARSIZ"
Ahmet Çakar, Mourinho'nun oyuncu tercihlerini de eleştirdi: "Haftalardır kötü form grafiği sergileyen En-Nesyri ile maça başlanıyor, Dzeko ikinci yarı oyuna giriyor. İsmail Yüksek ve İrfan Can gibi isimler ise haftalarca yedek bekletilip aniden sahaya sürülüyor. Bu istikrarsızlık, Fenerbahçe'nin dengesini bozuyor."
"MERT MÜLDÜR'ÜN HATASI KABUL EDİLEMEZ"
Derbinin tek golü, Mert Müldür'ün hatalı pası sonrası geldi. Bu pozisyonu değerlendiren Çakar, "Milli oyuncu seviyesindeki bir futbolcu böyle bir hata yapmamalı. Gedson Fernandes'e adeta 'al da at' dedi" yorumunu yaptı.
"YÖNETİM DE SORUMLULUK ALMALI"
Eleştirilerini sadece teknik direktörle sınırlı tutmayan Ahmet Çakar, yönetimi de hedef aldı: "Ali Koç'un şimdi yüreği varsa Mourinho ile devam etsin. Bu tabloyu sadece teknik heyete yıkmak kolaycılık olur. Yönetim de sürecin bir parçası."
"HAKEME TAM NOT"
Çakar, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un performansını ise beğendi: "Bu sezon izlediğimiz en iyi derbilerden biriydi hakem yönetimi açısından. Küçük faul hataları dışında çok başarılıydı."
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