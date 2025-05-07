FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den 4 yıllık imza! İşte yeni takımı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel'in geleceği merak konusu olmuştu. İngiliz basını, Nijeryalı futbolcunun anlaştığı takımı ve sözleşme detaylarını açıkladı. (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Bright Osayi-Samuel geliyor.
CRYSTAL PALACE İLE ANLAŞTI
Sarı-lacivertlilerle sözleşme yenilemeyen Osayi-Samuel, İngiliz ekibi Crystal Palace'la anlaştı.
Ada ekibinin oyuncuya 4.5 milyon Euro yıllık ücretten 4 senelik sözleşme önerdiği ve tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı belirtildi.
İngilizler, Osayi'yi Palace'ın sistemine tam olarak uygun olduğunu yazdı.
Bright Osayi-Samuel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 maçta 2 asist kaydetti.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.
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