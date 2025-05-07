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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den 4 yıllık imza! İşte yeni takımı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den 4 yıllık imza! İşte yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi biten Bright Osayi-Samuel'in geleceği merak konusu olmuştu. İngiliz basını, Nijeryalı futbolcunun anlaştığı takımı ve sözleşme detaylarını açıkladı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 09:32
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den 4 yıllık imza! İşte yeni takımı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den 4 yıllık imza! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den 4 yıllık imza! İşte yeni takımı

Yeni sezon öncesi çok sayıda takviye yapması beklenen Kanarya'da iç transfer de hareketli geçecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den 4 yıllık imza! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Bright Osayi-Samuel geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den 4 yıllık imza! İşte yeni takımı

CRYSTAL PALACE İLE ANLAŞTI

Sarı-lacivertlilerle sözleşme yenilemeyen Osayi-Samuel, İngiliz ekibi Crystal Palace'la anlaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den 4 yıllık imza! İşte yeni takımı

Ada ekibinin oyuncuya 4.5 milyon Euro yıllık ücretten 4 senelik sözleşme önerdiği ve tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den 4 yıllık imza! İşte yeni takımı

İngilizler, Osayi'yi Palace'ın sistemine tam olarak uygun olduğunu yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den 4 yıllık imza! İşte yeni takımı

Bright Osayi-Samuel, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 35 maçta 2 asist kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den 4 yıllık imza! İşte yeni takımı

27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.

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