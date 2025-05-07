Fenerbahçe seçime gidiyor mu? Canlı yayında flaş açıklama

Trendyol Süper Lig'de Bellona Kayserispor ve Beşiktaş maçlarının ardından şampiyonluk yarışından kopma noktasına gelen Fenerbahçe'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'da canlı yayın konuğu olan sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, "Ben ve arkadaşlarım, Yüksek Divan Kurulu'nda söylediklerimizle aynı noktadayız." diyerek Fenerbahçe'de bir seçim gündeminin olmadığını açıkladı.

Ali Koç ayrıca, "Taraftarın öfkesi çok, çünkü beklentisi çok. Diğer camialar uzun yıllar şampiyon olamadı, benzer dönemi yaşıyoruz. Bizim dönemde dijital medya var, eleştiriler yüksek sesle çıkabiliyor. Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal." ifadeleri ile taraftarların yönetime olan tepkilerini ele aldı.

"İMZA KAMPANYASINA SAYGI DUYUYORUM"

"İstifa etmeyi doğru bulmuyorum. İmza kampanyası demokratik haktır, saygı duyuyorum. Yerine gelirse, seçime gidilir. Camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak isterse, bu da kaderde varmış diyeceğiz! Ne yapacağız başka!"