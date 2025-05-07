Fenerbahçe'de Mourinho çıkmazı! Yollar ayrılırsa...

KUPA YENİLGİSİ İPLERİ KOPARDI
İlk iddiaya göre Sarı-Lacivertli yönetim, Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan 2-1'lik Galatasaray yenilgisi sonrası bazı alternatif teknik adamları gündeme aldı. Mourinho'nun bu gelişmelerden haberdar olduğu ve çok sinirlendiği belirtildi. İkinci iddiaya göre ise sportif direktör Mario Branco, Portekizli hoca ile görüşerek ayrılık şartlarını masaya yatırdı.
YAŞANANLARI AÇIKLAYACAK!
Branco'nun Mourinho'dan ekibiyle beraber 15 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelinde indirime gitmesini istediği ancak tecrübeli hocanın kupa yenilgisi sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle bu teklifi direkt reddettiği öne sürüldü. Takvim'de yer alan habere göre, hatta Mourinho'nun yolların resmen ayrılması durumunda bir basın toplantısı düzenleyerek yaşanan bu süreçleri tek tek açıklayacağı da gelen bilgiler arasında.
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