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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mourinho çıkmazı! Yollar ayrılırsa...

Fenerbahçe'de Mourinho çıkmazı! Yollar ayrılırsa...

Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş'a kaybetmesinin ardından sarı-lacivertli ekipte önemli gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho ile ayrılık iddiaları gündeme gelirken Portekizli çalıştırıcının sözleşme fesih bedelinde indirime gitmeyi reddettiği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'de Mourinho çıkmazı! Yollar ayrılırsa...

Ligde şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de ortam çok gergin. Beşiktaş yenilgisi sonrası Başkan Ali Koç'un teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etme fikrinden çok büyük oranda vazgeçmesinin ardından çok flaş iddialar gündeme geldi.

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Fenerbahçe'de Mourinho çıkmazı! Yollar ayrılırsa...

KUPA YENİLGİSİ İPLERİ KOPARDI

İlk iddiaya göre Sarı-Lacivertli yönetim, Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan 2-1'lik Galatasaray yenilgisi sonrası bazı alternatif teknik adamları gündeme aldı. Mourinho'nun bu gelişmelerden haberdar olduğu ve çok sinirlendiği belirtildi. İkinci iddiaya göre ise sportif direktör Mario Branco, Portekizli hoca ile görüşerek ayrılık şartlarını masaya yatırdı.

Fenerbahçe'de Mourinho çıkmazı! Yollar ayrılırsa...

YAŞANANLARI AÇIKLAYACAK!

Branco'nun Mourinho'dan ekibiyle beraber 15 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelinde indirime gitmesini istediği ancak tecrübeli hocanın kupa yenilgisi sonrası yaşanan gelişmeler nedeniyle bu teklifi direkt reddettiği öne sürüldü. Takvim'de yer alan habere göre, hatta Mourinho'nun yolların resmen ayrılması durumunda bir basın toplantısı düzenleyerek yaşanan bu süreçleri tek tek açıklayacağı da gelen bilgiler arasında.

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