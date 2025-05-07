Fenerbahçe'de Mourinho çıkmazı! Yollar ayrılırsa...

Ligde şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de ortam çok gergin. Beşiktaş yenilgisi sonrası Başkan Ali Koç'un teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etme fikrinden çok büyük oranda vazgeçmesinin ardından çok flaş iddialar gündeme geldi.