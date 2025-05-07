Fenerbahçe ile Mourinho sona yaklaşıyor! O gerçek ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Beşiktaş'a karşı alınan derbi mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Jose Mourinho ile ayrılık iddiaları güçlenmeye başlarken Portekizli çalıştırıcı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Special One, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası teknik adam arayan Suudi Arabistan ekibi Al- Hilal ile görüşme halinde. Suudiler, Mourinho'ya iki yıl için 50 milyon Euro vermeye hazır.
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