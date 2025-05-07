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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ile Mourinho sona yaklaşıyor! O gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe ile Mourinho sona yaklaşıyor! O gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Beşiktaş'a karşı alınan derbi mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Jose Mourinho ile ayrılık iddiaları güçlenmeye başlarken Portekizli çalıştırıcı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe ile Mourinho sona yaklaşıyor! O gerçek ortaya çıktı

Jose Mourinho, Fenerbahçe kariyerinde geri sayıma geçti. Bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Portekizli hoca ile yola devam edilmeyecek. Başarısız derbi kariyerinde Beşiktaş'a Kadıköy'de kaybedilen maç bardağı taşırdı ancak yönetim ile tecrübeli teknik adam arasındaki bağlar çok daha önceden kopmuş.

Fenerbahçe ile Mourinho sona yaklaşıyor! O gerçek ortaya çıktı

Sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen 62 yaşındaki hocanın, geçtiğimiz nisan ayında Trabzonspor'a karşı alınan 4-1'lik galibiyetin ardından dahi, kulüp yönetimiyle herhangi bir transfer görüşmesi yapmadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe ile Mourinho sona yaklaşıyor! O gerçek ortaya çıktı

JESUS'UN YERİNE GİDEBİLİR

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezondaki kadro planlamasını ve transfer edilebilecek muhtemel futbolcuları scout ekibi ile birlikte hazırlarken, Jose Mourinho'dan bu konuda hiç fikir almaması ayrılığın, devam kararından daha ağır bastığının da kanıtı gibi. Sabah'ta yer alan habere göre yapılan eleştiriler ve yönetimle bağların kopması Portekizli hocayı da yeni arayışlara itmiş durumda.

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