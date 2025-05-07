Fenerbahçe ile Mourinho sona yaklaşıyor! O gerçek ortaya çıktı

Jose Mourinho, Fenerbahçe kariyerinde geri sayıma geçti. Bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Portekizli hoca ile yola devam edilmeyecek. Başarısız derbi kariyerinde Beşiktaş'a Kadıköy'de kaybedilen maç bardağı taşırdı ancak yönetim ile tecrübeli teknik adam arasındaki bağlar çok daha önceden kopmuş.