Şeref’iyle, Hakkı’yla!

Son iki sezonda bunca teknik adam ve futbolcu değişimine rağmen Beşiktaş'ta değişmeyen bir şey var!... Kartal, kendisinin oyun kurması gereken maçlarda genellikle puan kaybederken, oyun kuran rakiplere karşı ise büyük üstünlük sağladı. Lyon, Bilbao, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçları bu tezin en net kanıtlarıdır. Kadıköy deplasmanında Masuaku'yu stopere çekip, savunmanın soluna genç Emrecan'ı koyan Ole Gunnar Solksjaer aslında büyük risk aldı. En Nesry başta, (Talisca hariç) ön bölgedeki Sarı- Lacivertli oyuncuların etkisizlikleri Beşiktaş savunmasının riskli dizilişinin büyük arıza çıkarmasını önledi…

Elbette sadece rakibin pasifliği değildi her şeyi belirleyen; Paulista, Swensson, Masuaku ve Mert de muhteşemdiler. Gedson, Rafa, Hadjiahmetovic, Hekimoğlu Mustafa aynı şekilde... Mert Günok gerçekten bu ligin en iyi yerli kalecisi. Talisca'nın altı pastan vurduğu kafaya olduğu yerden yaylanabilecek çok az kaleci vardır… Yine Talisca'nın kullandığı frikikte çok iyi yere giden topu çelmesi de şapka çıkarılacak cinstendi. Beşiktaş 3.'lük peşinde, Fenerbahçe ise şampiyonluk. Bu şartlarda çok daha iyi motive olmasını beklediğim Kanarya garip şekilde durgun ve gergindi.

Mert Müldür, Skriniar, Çağlar inanılmaz derecede huzursuz bir görüntü verdiler… Mert'in gerginliği bir gole mal oldu, Skriniar ise en az bir kez atılmayı hak edecek fauller yaptı… Beşiktaş birçok derbide yaptığı gibi rakibini bozarak oynadı… İki hafta evvel Galatasaray'ı evinde yenip şampiyonluk ateşini harlandıran Kartal, bu kez de Fenerbahçe'yi deplasmanda yenip zirveyi yeniden şekillendirdi vesselam. Velhasıl kelam; her daim olduğu gibi Şeref'i ile oynayıp, Hakkı'yla kazandı Kartal.