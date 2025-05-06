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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Mourinho külfeti! İşte 1 yıllık dönemin toplam maliyeti

Fenerbahçe'ye Mourinho külfeti! İşte 1 yıllık dönemin toplam maliyeti

Sezon başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda elenmesinin ardından son olarak Beşiktaş'a kaybetmesiyle birlikte şampiyonluk şansının da mucizelere kalması sonucu sarı-lacivertli ekibe büyük hayal kırıklığı yaşatan Jose Mourinho hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Portekizli çalıştırıcının 1 yıllık dönemi boyunca Fenerbahçe'nin yaptığı toplam harcama ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 06:50
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Fenerbahçe'ye Mourinho külfeti! İşte 1 yıllık dönemin toplam maliyeti

Beşiktaş yenilgisiyle büyük şok yaşayan Fenerbahçe'de artık şampiyonluk mucizelere kaldı. Alınan mağlubiyet kadar taraftarları kızdıran bir nokta da teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı açıklamalardı.

Fenerbahçe'ye Mourinho külfeti! İşte 1 yıllık dönemin toplam maliyeti

BAŞ EDEBİLMEK ÇOK ZOR!

Portekizli hoca basın toplantısında, "Fenerbahçe'nin sahip olduğu problemlerinden biri, mental olarak bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek. Bu işin sonucu en baştan belliydi" ifadesini kullandı. Ancak Mourinho bu görüşüne rağmen yaklaşık 1 yılda yönetime adeta dünyaları ödetti.

Fenerbahçe'ye Mourinho külfeti! İşte 1 yıllık dönemin toplam maliyeti

Portekizli hocanın istediği kadroyu kurmak için 12 transfer yapılırken bonservis ve kira bedeli olarak tam 65 milyon Euro ödendi. Faslı forvet Youssef En Nesyri 19.5 milyon Euro'luk bonservisiyle Fenerbahçe ve Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu oldu. 12 isme bu sezon ödenen maaşlar ise tam 27.8 milyon Euro'yu buldu.

Fenerbahçe'ye Mourinho külfeti! İşte 1 yıllık dönemin toplam maliyeti

TALISCA'YA 6 MİLYON EURO

Devre arası Suudi Arabistan'dan alınan Anderson Talisca'ya 5 ay için 6 milyon Euro verildi. Mourinho'ya 10.5 milyon Euro maaş verilirken ekibiyle beraber maliyet 15 milyon Euro'yu buldu.

Fenerbahçe'ye Mourinho külfeti! İşte 1 yıllık dönemin toplam maliyeti

Takvim'de yer alan habere göre, böylece Fenerbahçe kulübüne 1 yıllık Mourinho dönemi tam 107.8 milyon Euro (Yaklaşık 4.7 milyar TL) mal oldu.

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