Fenerbahçe'ye Mourinho külfeti! İşte 1 yıllık dönemin toplam maliyeti
Sezon başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda elenmesinin ardından son olarak Beşiktaş'a kaybetmesiyle birlikte şampiyonluk şansının da mucizelere kalması sonucu sarı-lacivertli ekibe büyük hayal kırıklığı yaşatan Jose Mourinho hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Portekizli çalıştırıcının 1 yıllık dönemi boyunca Fenerbahçe'nin yaptığı toplam harcama ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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TALISCA'YA 6 MİLYON EURO
Devre arası Suudi Arabistan'dan alınan Anderson Talisca'ya 5 ay için 6 milyon Euro verildi. Mourinho'ya 10.5 milyon Euro maaş verilirken ekibiyle beraber maliyet 15 milyon Euro'yu buldu.
Takvim'de yer alan habere göre, böylece Fenerbahçe kulübüne 1 yıllık Mourinho dönemi tam 107.8 milyon Euro (Yaklaşık 4.7 milyar TL) mal oldu.
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