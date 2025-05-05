Ömer Üründül'den Mourinho'ya sert eleştiri: "Fenerbahçe'nin derbi karnesi iflasın belgesidir!"
Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de oynanan dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında sarı-lacivertlilere ağır bir darbe vurdu. Mücadelenin ardından usta yazar Ömer Üründül, Sabah gazetesindeki köşe yazısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu sert bir şekilde eleştirdi. İşte Üründül'ün o sözleri... (FB spor haberleri)
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Beşiktaş'ın galibiyetinde başrolü oynayan kaleci Mert Günok'u öne çıkaran Üründül, "Sahanın yıldızı Mert'ti. Talisca'nın frikiğindeki kurtarışı maçın seyir zevki açısından en kritik andı. Bir diğer öne çıkan isim de ciğerini ortaya koyan Gedson Fernandes'ti," dedi.
Fenerbahçe'nin bu sezon İstanbul'da oynadığı beş derbiden sadece bir puan alabildiğini hatırlatan tecrübeli yorumcu, Jose Mourinho'ya yönelik şu sert ifadeleri kullandı:
"Bu tablo Mourinho'nun iflasını göstermektedir. Fenerbahçe kendi sahasında oynadığı üç derbiyi de kaybetti. Toplamda dört mağlubiyet, bir beraberlik var. Bu kabul edilemez."
Ömer Üründül, son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da çağrıda bulunarak, "İstikrar düşüncesi bir kenara bırakılmalı. Mourinho ile gelecek sezon devam etme kararı acilen yeniden değerlendirilmelidir," diyerek yazısını tamamladı.
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