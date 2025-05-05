Ömer Üründül'den Mourinho'ya sert eleştiri: "Fenerbahçe'nin derbi karnesi iflasın belgesidir!"

Üründül, Beşiktaş'ın kısıtlı kadrosuna dikkat çekerek, "Stoperde Masuaku, sol bekte sezon boyunca çok az forma şansı bulan Emrecan, ileride ise sol kanatta deneyimsiz Mustafa oynadı. Üstelik takımın en büyük kozlarından Rafa Silva da sahada adeta yoktu. Tüm bunlara rağmen Fenerbahçe bu kadroya karşı bırakın galibiyeti, gol bile atamadı," ifadelerini kullandı.