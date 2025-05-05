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Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül'den Mourinho'ya sert eleştiri: "Fenerbahçe'nin derbi karnesi iflasın belgesidir!"

Ömer Üründül'den Mourinho'ya sert eleştiri: "Fenerbahçe'nin derbi karnesi iflasın belgesidir!"

Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de oynanan dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında sarı-lacivertlilere ağır bir darbe vurdu. Mücadelenin ardından usta yazar Ömer Üründül, Sabah gazetesindeki köşe yazısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu sert bir şekilde eleştirdi. İşte Üründül'ün o sözleri... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 09:32
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Ömer Üründül'den Mourinho'ya sert eleştiri: "Fenerbahçe'nin derbi karnesi iflasın belgesidir!"

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de oynanan dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında sarı-lacivertlilere ağır bir darbe vurdu.

Ömer Üründül'den Mourinho'ya sert eleştiri: "Fenerbahçe'nin derbi karnesi iflasın belgesidir!"

Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Ömer Üründül, Sabah gazetesindeki köşe yazısında mücadeleyi ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu sert sözlerle eleştirdi.

Ömer Üründül'den Mourinho'ya sert eleştiri: "Fenerbahçe'nin derbi karnesi iflasın belgesidir!"

Üründül, Beşiktaş'ın kısıtlı kadrosuna dikkat çekerek, "Stoperde Masuaku, sol bekte sezon boyunca çok az forma şansı bulan Emrecan, ileride ise sol kanatta deneyimsiz Mustafa oynadı. Üstelik takımın en büyük kozlarından Rafa Silva da sahada adeta yoktu. Tüm bunlara rağmen Fenerbahçe bu kadroya karşı bırakın galibiyeti, gol bile atamadı," ifadelerini kullandı.

Ömer Üründül'den Mourinho'ya sert eleştiri: "Fenerbahçe'nin derbi karnesi iflasın belgesidir!"

Beşiktaş'ın galibiyetinde başrolü oynayan kaleci Mert Günok'u öne çıkaran Üründül, "Sahanın yıldızı Mert'ti. Talisca'nın frikiğindeki kurtarışı maçın seyir zevki açısından en kritik andı. Bir diğer öne çıkan isim de ciğerini ortaya koyan Gedson Fernandes'ti," dedi.

Ömer Üründül'den Mourinho'ya sert eleştiri: "Fenerbahçe'nin derbi karnesi iflasın belgesidir!"

Fenerbahçe'nin bu sezon İstanbul'da oynadığı beş derbiden sadece bir puan alabildiğini hatırlatan tecrübeli yorumcu, Jose Mourinho'ya yönelik şu sert ifadeleri kullandı:

Ömer Üründül'den Mourinho'ya sert eleştiri: "Fenerbahçe'nin derbi karnesi iflasın belgesidir!"

"Bu tablo Mourinho'nun iflasını göstermektedir. Fenerbahçe kendi sahasında oynadığı üç derbiyi de kaybetti. Toplamda dört mağlubiyet, bir beraberlik var. Bu kabul edilemez."

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