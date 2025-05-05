Fenerbahçe'de üyelerden seçim hamlesi! İmza hareketi başladı
Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Lider Galatasaray ile puan farkı 8'e çıkarken Kadıköy'de yalnızca skor değil, yönetim de sorgulandı. Maçın ardından Başkan Ali Koç'a yönelik istifa çağrıları yükselirken Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar dikkat çekti. Taraftarlar ise seçim için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Karşılaşma sonrası tansiyon Kadıköy'le sınırlı kalmadı. Gece saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplanan bir grup taraftar, "Yönetim istifa!" sloganları attı.
Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken bazı anlarda gerginlik yaşandı. Ancak protesto olaysız sona erdi.
YENİDEN AZİZ YILDIRIM SESLERİ
Fenerbahçeliler, sezon genelinde yapılan transfer politikası, teknik direktör tercihi ve saha içi başarısızlık nedeniyle yönetimi topa tuttu.
Özellikle Aziz Yıldırım lehine atılan tezahüratlar dikkat çekerken, "Ne oldu başkan, ne oldu sözlerin?" gibi ifadeler tribünlerde sıkça yankılandı.
Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz hafta Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı, "Taraftar istedi diye yönetim değişmez" açıklaması da protestolarda sıkça hatırlatıldı.
SEÇİM İÇİN İMZA HAREKETİ HIZLANDI
Saha sonuçlarına tepki yalnızca stadyum ve tesislerle sınırlı kalmadı.
Sosyal medyada da Mourinho'ya ve yönetime yönelik eleştiriler artarken camiada olağanüstü seçim için imza süreci yeniden hız kazandı.
Sabah'ta yer alan habere göre bir grup kulüp üyesi, yaklaşık iki haftadır yürüttükleri olağanüstü kongre çağrısına ivme kazandırdı.
Sosyal medya üzerinden üyeler tek tek noter onaylı imza verdiklerini duyururken kısa sürede sayının hızla arttığı ifade ediliyor.
Seçim sürecinin başlatılabilmesi için 9200 geçerli imzaya ihtiyaç duyuluyor.
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