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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de üyelerden seçim hamlesi! İmza hareketi başladı

Fenerbahçe'de üyelerden seçim hamlesi! İmza hareketi başladı

Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Lider Galatasaray ile puan farkı 8'e çıkarken Kadıköy'de yalnızca skor değil, yönetim de sorgulandı. Maçın ardından Başkan Ali Koç'a yönelik istifa çağrıları yükselirken Aziz Yıldırım lehine tezahüratlar dikkat çekti. Taraftarlar ise seçim için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 12:54
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Fenerbahçe'de üyelerden seçim hamlesi! İmza hareketi başladı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe'de üyelerden seçim hamlesi! İmza hareketi başladı

Beşiktaş'ın ilk yarıda bulduğu golle geriye düşen sarı-lacivertliler, oyunun kalan bölümünde skoru çeviremeyince tribünlerde sabır taştı.

Fenerbahçe'de üyelerden seçim hamlesi! İmza hareketi başladı

Devre arasında başlayan tepkiler, ikinci yarıda da devam etti. Taraftarların bir bölümü "Ali Koç istifa", "Aziz Yıldırım" tezahüratlarıyla Başkan'a tepki gösterirken yönetimi destekleyenler de oldu.

Fenerbahçe'de üyelerden seçim hamlesi! İmza hareketi başladı

Karşılaşma sonrası tansiyon Kadıköy'le sınırlı kalmadı. Gece saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplanan bir grup taraftar, "Yönetim istifa!" sloganları attı.

Fenerbahçe'de üyelerden seçim hamlesi! İmza hareketi başladı

Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken bazı anlarda gerginlik yaşandı. Ancak protesto olaysız sona erdi.

Fenerbahçe'de üyelerden seçim hamlesi! İmza hareketi başladı

YENİDEN AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Fenerbahçeliler, sezon genelinde yapılan transfer politikası, teknik direktör tercihi ve saha içi başarısızlık nedeniyle yönetimi topa tuttu.

Fenerbahçe'de üyelerden seçim hamlesi! İmza hareketi başladı

Özellikle Aziz Yıldırım lehine atılan tezahüratlar dikkat çekerken, "Ne oldu başkan, ne oldu sözlerin?" gibi ifadeler tribünlerde sıkça yankılandı.

Fenerbahçe'de üyelerden seçim hamlesi! İmza hareketi başladı

Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz hafta Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı, "Taraftar istedi diye yönetim değişmez" açıklaması da protestolarda sıkça hatırlatıldı.

Fenerbahçe'de üyelerden seçim hamlesi! İmza hareketi başladı

SEÇİM İÇİN İMZA HAREKETİ HIZLANDI

Saha sonuçlarına tepki yalnızca stadyum ve tesislerle sınırlı kalmadı.

Fenerbahçe'de üyelerden seçim hamlesi! İmza hareketi başladı

Sosyal medyada da Mourinho'ya ve yönetime yönelik eleştiriler artarken camiada olağanüstü seçim için imza süreci yeniden hız kazandı.

Fenerbahçe'de üyelerden seçim hamlesi! İmza hareketi başladı

Sabah'ta yer alan habere göre bir grup kulüp üyesi, yaklaşık iki haftadır yürüttükleri olağanüstü kongre çağrısına ivme kazandırdı.

Fenerbahçe'de üyelerden seçim hamlesi! İmza hareketi başladı

Sosyal medya üzerinden üyeler tek tek noter onaylı imza verdiklerini duyururken kısa sürede sayının hızla arttığı ifade ediliyor.

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