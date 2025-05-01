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Fenerbahçe yetenek taramasında!

Fenerbahçe, 30 Mart-19 Nisan 2025 tarihleri arasında Fas'ın Rabat kentinde düzenlenen U17 Afrika Uluslar Kupası'nı yerinde izleyerek yetenek taraması gerçekleştirdiğini açıkladı. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 16:20
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Fenerbahçe yetenek taramasında!

Fenerbahçe, Futbol Akademi ekiplerinin 30 Mart-19 Nisan 2025 tarihleri arasında Fas'ın Rabat kentinde düzenlenen U17 Afrika Uluslar Kupası'nı yerinde izleyerek yetenek taraması gerçekleştirdiğini açıkladı.

İŞTE YAPILAN PAYLAŞIM:

Futbol Akademimizin scout ekibi, Afrika'da geniş kapsamlı yetenek taraması gerçekleştirdi.

Fenerbahçemizin geleceğini oluşturacak kadroları inşa etme hedefinde çalışmalarını sürdüren Futbol Akademimizin ekipleri 30 Mart-19 Nisan 2025 tarihleri arasında Fas'ın Rabat kentinde düzenlenen U17 Afrika Uluslar Kupası'nı yerinde izleyerek yetenek taraması gerçekleştirdi.

Ardından çalışmalarını Afrika'nın çeşitli ülkelerinde sürdüren ekibimiz, Gana, Kamerun, Fildişi Sahilleri ve Nijerya'yı da ziyaret ederek programını tamamladı.

Futbol Akademimiz, geleceğimiz olacak yetenekleri keşfetme yolunda çalışmalarına devam edecek.

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