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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp'ten açıklama!

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp'ten açıklama!

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda başkanlık için adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp'ten açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 15:15
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Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp'ten açıklama!

Hakan Bilal Kutlualp kısa süre önce Fenerbahçe Divan Kurulu'nda başkanlığa adaylığını açıklamıştı.

Son olarak Kutlualp'ten açıklama geldi.

İŞTE HAKAN BİLAL KUTLUALP'İN AÇIKLAMASI:

Değerli Fenerbahçeliler,

Yüksek Divan Kurulu toplantısındaki çağrımı bir kez daha, bu kez daha yüksek sesle yineliyorum:

Fenerbahçemizde, yönetimin bugüne dek görülmemiş bir şekilde taraftarıyla bağının koptuğu bu dönemde; 30 milyona yaklaşan taraftarı temsil eden kongre üyelerimizin, bu kutsal emanete sahip çıkma sorumluluğu ve bilinciyle inisiyatif alması ve tepki göstermesi takdire şayandır.

Bu iradenin, Fenerbahçe'nin gerçek sahibi olan taraftar adına kongre üyeleri tarafından ortaya konması, özlenen günlere kavuşacağımızın en büyük göstergesidir.

Taraftarlarımızın ve kongre üyelerimizin hiçbir yönlendirme olmadan başlattığı bu dip dalga ve ardından gelen imza kampanyası, Fenerbahçemiz için hayati önem taşımaktadır. Gerekli imza sayısı, bu süreçte mutlaka toplanacaktır.

Buradan yönetime çağrım şudur:

Zaten ziyadesiyle yorulmuş olan taraftarımızı daha fazla yormamak adına, bu demokratik mekanizmayı mecbur kalmaksızın Fenerbahçe'ye yakışır şekilde işletmeli ve vakit kaybetmeden olağanüstü kongre kararı alarak o kapıları gerçekten açmalıdır.

Unutulmasın ki bu süreçte yönetim tarafından boşa geçirilen her dakika, telafisi giderek ağırlaşan zararlara neden olacaktır.

Perşembe günü katılacağım yayında, olağanüstü kongre için atmamız gereken adımları imza süreci dahil olmak üzere tüm detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağımı bilmenizi isterim.

"Esas kapıları taraftarımız açacak."

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