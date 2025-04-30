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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Jose'dan Chiesa'ya onay

Jose'dan Chiesa'ya onay

Liverpool'da forma şansı bulamayan Chiesa, Fenerbahçe'ye önerildi. Teknik Direktör Jose Mourinho onay verdi. Başkan Ali Koç da bu transfer için bizzat devreye girdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Jose'dan Chiesa'ya onay

Yeni sezonda yıldızlarla dolu bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, bu yöndeki çalışmalarına şimdiden başladı. Kale, savunma, orta saha ve hücuma takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilere geçtiğimiz günlerde Liverpool'da yeteri kadar forma şansı bulamayan İtalyan yıldız Federico Chiesa önerildi. Teknik direktör Jose Mourinho, bu transfere onay verdi. Başkan Ali Koç da Portekizli çalıştırıcının Chiesa'yı istemesinin ardından bu transfer için bizzat devreye girdi. İlk temas bu hafta içinde kuruldu. İngiliz basını da bu transfer girişimini doğruladı. Ada ekibiyle 2028'e kadar kontratı olan İtalyan oyuncu, bu sezon Liverpool'da 12 resmi maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

12 MİLYON EUROYA GELDİ

Futbola Fiorentina altyapısında başlayan ve 4 yıl mor-menekşelerde forma giyen Chiesa, ardından Juventus'a kiralandı ve Zebralar, 2022'de 46 milyon 600 bin euroya bonservisini aldı. 2024 yaz transfer döneminde de 12 milyon euroya Juventus'a geçen Chiesa, babası Enrico Chiesa'nın izinden gidiyor.

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