İrfan Can Eğribayat, maçın ardından sert konuştu, "Başka şeylerden başlamak istiyorum. Antep'e biz depremde çok fazla yardımcı olmaya çalıştık, onların acılarını yaşamaya çalıştık. Isınmada su istediler, verdim. Attığımız gole sevindiğim için tüm stadyum, kale arkası direkt ana, kız kardeş küfürler, hoş değil. Gollerde sevindim, daha da kışkırttılar. N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce adam olsun."