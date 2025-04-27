CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Önce adam olsun

Önce adam olsun

Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat, maçın ardından sert konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Önce adam olsun
İrfan Can Eğribayat, maçın ardından sert konuştu, "Başka şeylerden başlamak istiyorum. Antep'e biz depremde çok fazla yardımcı olmaya çalıştık, onların acılarını yaşamaya çalıştık. Isınmada su istediler, verdim. Attığımız gole sevindiğim için tüm stadyum, kale arkası direkt ana, kız kardeş küfürler, hoş değil. Gollerde sevindim, daha da kışkırttılar. N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce adam olsun."
F.Bahçe'den flaş hakem tepkisi!
G.Saray'da hedef mutlak galibiyet!
DİĞER
Barcelona - Real Madrid maçında müthiş son! İşte Arda Güler'in yaptığı asist
Kameralar bantlandı jammerlar devreye girdi! Ekrem İmamoğlu ve ekibi otelde neyi gizlemeye çalıştı? Sır bavullardan sinyal kesici çıktı
Mourinho: Hakem kararlarından korkmak için...
Dursun Özbek müjdeyi verdi: 40 milyon Dolar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça Kral Kupası'nı müzesine götürdü! Barça Kral Kupası'nı müzesine götürdü! 01:53
Barça Kral Kupası'nı müzesine götürdü! Barça Kral Kupası'nı müzesine götürdü! 01:46
Arda Güler'den adrese teslim asist! Arda Güler'den adrese teslim asist! 00:53
Arda Güler'den adrese teslim asist! Arda Güler'den adrese teslim asist! 00:53
F.Bahçe'den flaş hakem tepkisi! F.Bahçe'den flaş hakem tepkisi! 00:33
Mourinho: Hakem kararlarından korkmak için... Mourinho: Hakem kararlarından korkmak için... 00:33
Daha Eski
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:33
F.Bahçe G.Antep'te geri döndü! F.Bahçe G.Antep'te geri döndü! 00:33
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:33
Samsun galibiyeti hatırladı Samsun galibiyeti hatırladı 00:33
F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:33
F.Bahçe'den penaltı itirazı! F.Bahçe'den penaltı itirazı! 00:33