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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fred Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı

TRANSFER HABERİ - Fred Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana takımın vazgeçilmezlerinden olan Fred ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilerden ayrılacağını yazarken, tecrübeli oyuncunun yeni takımını da duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 10:49
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TRANSFER HABERİ - Fred Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fred Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertliler, sezonun bitmesine kısa bir süre kala yaz transfer dönemi için çalışmalarına ağırlık verdi.

TRANSFER HABERİ - Fred Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı

Yönetim, yeni sezon öncesi yapacağı yıldız takviyeleriyle iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fred Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek olan Fenerbahçe'de birçok isimle de yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERİ - Fred Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fred Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı

FRED ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Brezilya basını, Fred'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağını ve ülkesine döneceğini iddia etti.

TRANSFER HABERİ - Fred Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Internacional'in ilk tercihi ancak çocukluğundan beri Atletico Mineiro hayranı ve oradan gelecek teklife açık. Geldiği an kabul edecek ve Mineiro'ya gidecek" denildi.

TRANSFER HABERİ - Fred Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı

Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 41 maçta 5 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fred Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Brezilyalı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.

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