TRANSFER HABERİ - Fred Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana takımın vazgeçilmezlerinden olan Fred ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilerden ayrılacağını yazarken, tecrübeli oyuncunun yeni takımını da duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirecek olan Fenerbahçe'de birçok isimle de yollar ayrılacak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
FRED ÜLKESİNE DÖNÜYOR
Brezilya basını, Fred'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağını ve ülkesine döneceğini iddia etti.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Internacional'in ilk tercihi ancak çocukluğundan beri Atletico Mineiro hayranı ve oradan gelecek teklife açık. Geldiği an kabul edecek ve Mineiro'ya gidecek" denildi.
Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 41 maçta 5 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Brezilyalı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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