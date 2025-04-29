Fenerbahçe'ye 2. Lig'den sürpriz transfer! Bonservisinin yüzde 50'si...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertliler, Trendyol 1. Lig'de forma giyen ve bonservisinin yüzde 50'sini elinde bulundurduğu genç futbolcuyu yeniden kadroda dahil edebilir. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.
DOH GERİ DÖNEBİLİR
Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 34 maça çıkan, 2 bin 873 dakika sahada kalıp 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Marius Doh, sergilediği oyunla dikkat çekmeye devam ediyor.
Sezon başında Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e gönderilen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, yeni sezonda Fenerbahçe'ye dönebilir.
Genç oyuncunun bonservisinin %50'si ve satın alma önceliği Fenerbahçe'de bulunuyor.
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