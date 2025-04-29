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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye 2. Lig'den sürpriz transfer! Bonservisinin yüzde 50'si...

Fenerbahçe'ye 2. Lig'den sürpriz transfer! Bonservisinin yüzde 50'si...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertliler, Trendyol 1. Lig'de forma giyen ve bonservisinin yüzde 50'sini elinde bulundurduğu genç futbolcuyu yeniden kadroda dahil edebilir. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 09:38
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Fenerbahçe'ye 2. Lig'den sürpriz transfer! Bonservisinin yüzde 50'si...

Bitime 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe'ye 2. Lig'den sürpriz transfer! Bonservisinin yüzde 50'si...

Sarı-lacivertliler, 2025/26 sezonu öncesi yapacağı takviyelerle yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarı elde edecek bir takım kurmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'ye 2. Lig'den sürpriz transfer! Bonservisinin yüzde 50'si...

Yeni sezon öncesi birçok yıldız takviyesi yapması beklenen Kanarya, gelecek vadeden genç yıldızlara da yönelecek.

Fenerbahçe'ye 2. Lig'den sürpriz transfer! Bonservisinin yüzde 50'si...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe'ye 2. Lig'den sürpriz transfer! Bonservisinin yüzde 50'si...

DOH GERİ DÖNEBİLİR

Bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 34 maça çıkan, 2 bin 873 dakika sahada kalıp 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Marius Doh, sergilediği oyunla dikkat çekmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'ye 2. Lig'den sürpriz transfer! Bonservisinin yüzde 50'si...

Sezon başında Fenerbahçe'den bedelsiz olarak Fatih Karagümrük'e gönderilen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, yeni sezonda Fenerbahçe'ye dönebilir.

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