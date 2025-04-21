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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de yönetim bir araya geldi! Toplantıdan çıkan sonuç...

Fenerbahçe'de yönetim bir araya geldi! Toplantıdan çıkan sonuç...

Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe’de, gözler bugün yapılan yönetim kurulu toplantısına çevrilmişti. Kritik zirve sona erdi ve merakla beklenen toplantıdan çıkan ilk bilgiler netleşti. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 15:22
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Fenerbahçe'de yönetim bir araya geldi! Toplantıdan çıkan sonuç...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de, gözler bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına çevrilmişti. Her pazartesi düzenlenen olağan toplantı bu hafta daha kritik bir gündemle toplandı.

TRT Spor'un aktardığı habere göre maçın ardından yaşanan gelişmelerin masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Ali Koç, önemli bir karar aldı. Koç, tüm değerlendirme ve açıklamalarını 26 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek olan Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapacağını belirtti.

Toplantının ardından yönetim kuruluna bilgi veren Ali Koç, kamuoyuna duyurulacak kapsamlı açıklamalar için Divan Kurulu toplantısını işaret etti.

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