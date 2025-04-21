Fenerbahçe'de yönetim bir araya geldi! Toplantıdan çıkan sonuç...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de, gözler bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına çevrilmişti. Her pazartesi düzenlenen olağan toplantı bu hafta daha kritik bir gündemle toplandı.

TRT Spor'un aktardığı habere göre maçın ardından yaşanan gelişmelerin masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Ali Koç, önemli bir karar aldı. Koç, tüm değerlendirme ve açıklamalarını 26 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek olan Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapacağını belirtti.

Toplantının ardından yönetim kuruluna bilgi veren Ali Koç, kamuoyuna duyurulacak kapsamlı açıklamalar için Divan Kurulu toplantısını işaret etti.