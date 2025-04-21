Rangers'tan Mourinho sürprizi! Yeni yönetim Fenerbahçe'nin hocasıyla ilgileniyor
Son dakika Fenerbahçe haberi | İskoç futbolunun en köklü kulüplerinden Rangers'ta yeni bir dönem başlamak üzere. Kulübü devralmaya hazırlanan yeni yatırımcılar, teknik direktörlük görevine dünya çapında yankı uyandıracak bir ismi getirmeyi planlıyor. Bu kapsamda gündemdeki isimlerden birinin Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho olduğu öğrenildi. İşte bu sürpriz gelişmenin ayrıntıları... (FB spor haberleri)
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Rangers, bu sezon ligde beklentilerin oldukça uzağında kaldı ve ezeli rakibi Celtic'in tam 15 puan gerisinde bulunuyor.
Bu kötü performans sonrası teknik direktör Philippe Clement'le yollar ayrıldı.
Sezon sonuna kadar geçici olarak Barry Ferguson takımın başına geçti.
Kulüp kaptanı James Tavernier, Ferguson'un kalmasını çok istediklerini söylese de yeni yönetimin daha büyük bir değişime hazırlandığı ifade ediliyor.
İngiliz haber sitesi TeamTalk, Rangers yönetiminin Ocak ayında Al-Ettifaq'tan ayrılan Gerrard ile temas kuracağını belirtti.
Öte yandan listenin diğer başındaki isim Jose Mourinho.
Eğer Rangers, Mourinho'yu ikna ederse Fenerbahçe'ye sözleşmesinden dolayı tazminat ödemesi gerekecek.
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