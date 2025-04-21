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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Rangers'tan Mourinho sürprizi! Yeni yönetim Fenerbahçe'nin hocasıyla ilgileniyor

Rangers'tan Mourinho sürprizi! Yeni yönetim Fenerbahçe'nin hocasıyla ilgileniyor

Son dakika Fenerbahçe haberi | İskoç futbolunun en köklü kulüplerinden Rangers'ta yeni bir dönem başlamak üzere. Kulübü devralmaya hazırlanan yeni yatırımcılar, teknik direktörlük görevine dünya çapında yankı uyandıracak bir ismi getirmeyi planlıyor. Bu kapsamda gündemdeki isimlerden birinin Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho olduğu öğrenildi. İşte bu sürpriz gelişmenin ayrıntıları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 13:50
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Rangers'tan Mourinho sürprizi! Yeni yönetim Fenerbahçe'nin hocasıyla ilgileniyor

İskoç futbolunun köklü kulüplerinden Rangers'ta yönetim değişikliği kapıda.

Rangers'tan Mourinho sürprizi! Yeni yönetim Fenerbahçe'nin hocasıyla ilgileniyor

İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulübü devralmaya hazırlanan yeni yatırımcılar, teknik direktörlük koltuğuna dünya çapında ses getirecek bir isim getirmeyi hedefliyor.

Rangers'tan Mourinho sürprizi! Yeni yönetim Fenerbahçe'nin hocasıyla ilgileniyor

Yeni yönetimin aday listesinde iki dikkat çekici isim ön plana çıkıyor: Rangers'ı geçmişte şampiyonluğa taşıyan Steven Gerrard ve şu anda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho.

Rangers'tan Mourinho sürprizi! Yeni yönetim Fenerbahçe'nin hocasıyla ilgileniyor

Rangers, bu sezon ligde beklentilerin oldukça uzağında kaldı ve ezeli rakibi Celtic'in tam 15 puan gerisinde bulunuyor.

Rangers'tan Mourinho sürprizi! Yeni yönetim Fenerbahçe'nin hocasıyla ilgileniyor

Bu kötü performans sonrası teknik direktör Philippe Clement'le yollar ayrıldı.

Rangers'tan Mourinho sürprizi! Yeni yönetim Fenerbahçe'nin hocasıyla ilgileniyor

Sezon sonuna kadar geçici olarak Barry Ferguson takımın başına geçti.

Rangers'tan Mourinho sürprizi! Yeni yönetim Fenerbahçe'nin hocasıyla ilgileniyor

Kulüp kaptanı James Tavernier, Ferguson'un kalmasını çok istediklerini söylese de yeni yönetimin daha büyük bir değişime hazırlandığı ifade ediliyor.

Rangers'tan Mourinho sürprizi! Yeni yönetim Fenerbahçe'nin hocasıyla ilgileniyor

İngiliz haber sitesi TeamTalk, Rangers yönetiminin Ocak ayında Al-Ettifaq'tan ayrılan Gerrard ile temas kuracağını belirtti.

Rangers'tan Mourinho sürprizi! Yeni yönetim Fenerbahçe'nin hocasıyla ilgileniyor

Öte yandan listenin diğer başındaki isim Jose Mourinho.

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