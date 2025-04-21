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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’den transfer sürprizi! 55 milyon euro’luk yıldız kiralanıyor

Fenerbahçe’den transfer sürprizi! 55 milyon euro’luk yıldız kiralanıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, rotasını yeni sezon hazırlıklarına çevirdi. Sarı-lacivertli ekip, kadrosunu güçlendirmek adına iddialı hamleler planlıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin, piyasa değeri 55 milyon Euro seviyelerinde olan yıldız futbolcuyu transfer listesine aldığı ve girişimlere başladığı ifade edildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 11:50
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Fenerbahçe’den transfer sürprizi! 55 milyon euro’luk yıldız kiralanıyor

İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen Jeremy Doku için flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’den transfer sürprizi! 55 milyon euro’luk yıldız kiralanıyor

Bu sezon Pep Guardiola ile hayal kırıklığı yaşayan maviler, yeni sezonun hazırlıklarına erkenden başladı.

Fenerbahçe’den transfer sürprizi! 55 milyon euro’luk yıldız kiralanıyor

Manchester City'de özellikle yaz transfer dönemini bir hayli hareketli geçirecek.

Fenerbahçe’den transfer sürprizi! 55 milyon euro’luk yıldız kiralanıyor

İngiliz ekibinin birçok futbolcusuyla yollarını ayıracağını belirtildi.

Fenerbahçe’den transfer sürprizi! 55 milyon euro’luk yıldız kiralanıyor

Listede Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva gibi isimlerin yanında, Jeremy Doku'nun da olduğu belirtildi.

Fenerbahçe’den transfer sürprizi! 55 milyon euro’luk yıldız kiralanıyor

Transfer döneminde kanat takviyesi yapmak isteyen Manchester City, Jeremy Doku ile yollarını ayıracak.

Fenerbahçe’den transfer sürprizi! 55 milyon euro’luk yıldız kiralanıyor

F.BAHÇE DEVREDE

Bu doğrultuda Manchester City'nin 22 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralayacağı belirtildi.

Fenerbahçe’den transfer sürprizi! 55 milyon euro’luk yıldız kiralanıyor

Düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen Jeremy Doku için Avrupa'dan birçok kulüp harekete geçti.

Fenerbahçe’den transfer sürprizi! 55 milyon euro’luk yıldız kiralanıyor

Akşam'ın haberine göre, Süper Lig'den Fenerbahçe'nin de oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunabileceği belirtildi.

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