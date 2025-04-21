Fenerbahçe’den transfer sürprizi! 55 milyon euro’luk yıldız kiralanıyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, rotasını yeni sezon hazırlıklarına çevirdi. Sarı-lacivertli ekip, kadrosunu güçlendirmek adına iddialı hamleler planlıyor. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin, piyasa değeri 55 milyon Euro seviyelerinde olan yıldız futbolcuyu transfer listesine aldığı ve girişimlere başladığı ifade edildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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İngiliz ekibinin birçok futbolcusuyla yollarını ayıracağını belirtildi.
Listede Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva gibi isimlerin yanında, Jeremy Doku'nun da olduğu belirtildi.
Transfer döneminde kanat takviyesi yapmak isteyen Manchester City, Jeremy Doku ile yollarını ayıracak.
F.BAHÇE DEVREDE
Bu doğrultuda Manchester City'nin 22 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralayacağı belirtildi.
Düzenli olarak forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen Jeremy Doku için Avrupa'dan birçok kulüp harekete geçti.
Akşam'ın haberine göre, Süper Lig'den Fenerbahçe'nin de oyuncuyu kiralamak için girişimlerde bulunabileceği belirtildi.
Allan Saint-Maximin'den istediği verimi alamayan ve hızlı bir kanat oyuncusu isteyen Jose Mourinho'nun, Jeremy Doku'nun kiralanmasına sıcak baktığı belirtiliyor.
Bu sezon 31 maça çıkan Doku, 6 gol ve 7 asist üretti. Doku'nun güncel piyasa değeri ise 55 milyon Euro.
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