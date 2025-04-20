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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de maç sonu gerginlik! Müzik devam edince...

Kadıköy'de maç sonu gerginlik! Müzik devam edince...

Süper Lig 32. hafta maçında sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar maç sonu yönetime tepki gösterirken, müzik çalınması sebebiyle gerginlik yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 21:49 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 21:54
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Kadıköy'de maç sonu gerginlik! Müzik devam edince...

Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Kayserispor'la 90+4. dakikada gelen gol sonrası 3-3 berabere kalınca sarı lacivertli taraftarlar oyunculara ve yönetime tepki gösterdi.

Maç bitiminde "Yönetim istifa" tezahüratları yapan Fenerbahçe taraftarları, statta müzik çalınmasına da ıslıkla tepki gösterdi.

F.Bahçe taraftarlarından "Yönetim istifa" tezahüratları! Devamını Oku BUNU DA OKU

STAT GÖREVLİSİNE TEPKİ

Bazı Fenerbahçe taraftarları maç sonu statta müzik çalan ve tepkilere rağmen çalmaya devam eden stat görevlisinin bulunduğu kabine saldırdı.

Küfür ederek tepki gösteren taraftarlara polis müdahale ederek uzaklaştırdı.

İşte o anlar...

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