FENERBAHÇE HABERİ | Jose Mourinho: Amacınız nedir!

Bellona Kayserispor ile sahasında 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, maç sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"AMACINIZ NEDİR!"

("Birçok eksiği olan Kayserispor'dan 3 gol yediniz. Sebebi nedir?" sorusuna yanıtı)

"Maç sonrası ilk sorunuzda, Kayserispor'un eksik oyuncularını sordunuz. Neden? 10-12 yaşın altında oyuncular mı, profesyoneller ve kadronun bir parçası olan oyuncular. Dürüstlük ve onura sahip oyuncular. Amacınız nedir! 3 soru sordunuz, 2 kere eksik oyunculardan bahsettiniz?"

"HER ŞEYİ RİSK ETTİK"

"Onların yerine oynayan oyuncuların hırsları vardı. Maçı konuşmak istiyorsanız maçı konuşalım. Rakibimizin her hızlı atağı bizler için tehlikeli oldu. Çok top kaybettik. Attıkları gollerin hepsi, yapmamız gereken top kayıplarından geldi. Rakibi tebrik ediyorum ama bunlar bizim hatalarımızdı. Seba'nın kaybetmiş olduğu toptan sonra kontrayı durduramadık, 2-1 geriye düştük. Her şeyi risk ettik, tek stoper Skriniar'la oynadık. Maçı 3-2'ye getirdik. 3-2'den sonra Nesyri oyunu bitirebilirdi. Fred'in kaybettiği toptan sonra orta geldi, Bright stoper olmadığı için alanı kapatamadı ve golü yedik. Garip bir maçtı. Rakibin de hakkını teslim ediyorum. 4-2 yapacak pozisyonumuz vardı. 3-3'ten sonra Skriniar'ın direkten dönen topu vardı. Sahada istikrarlı değildik, iniş çıkışlar vardı."

"ŞANSIMIZ VAR MI..."

"Şampiyonayı, ligi genel olarak değerlendirmek istemiyorum. Şansımız var mı, yok mu bunu değerlendirmek istemiyorum. Şu andaki şansımız, ağustos, eylül ayında şansımız ne kadarsa o kadardır belki. Ben genel olarak lig yarışını değerlendirmek istemiyorum. Bunu yaparsam, bugünkü maçı konuşmaktan kaçıyor gibi olurum. Bugünkü maçı konuşuyor olmaktan kaçmak istemiyorum. Bugün kazanmamız gereken bir maçta 2 puan kaybettik. Bunun sebebi de çok fazla hatalar yapmamızdı. Şanssızdık da diyebiliriz. Maçı bitirebilirdik. Ama bütün bunlardan bağımsız olarak, şanssızdık, hatalar yaptık ve bunun bedelini ödedik. Bugünkü maça odaklanmak istiyorum. Bugün kötü bir sonuç aldık. Şampiyonluk yarışı konuşsam uzun bir hikaye olur o yüzden şu anda bu konuyu konuşmak istemiyorum."

"SOYUNMA ODASINDAKİ KRİZLERLE..."

"Ben soyunma odasındaki, soyunma odasının içindeki krizlerle baş etmeye alışkınım. Oranın lideri benim. Orada bir sorun olduğunda bu tarz sorunlarla baş etmeye alışkınım. Benim alanım bu. Bugün ne hatalar yaptık, çok fazla hatalar yaptık orta sahada. 3 gol de aynı şekilde oldu. 2 ve 3. golde aynı şey oldu. Rakibin ortasında baskı yapmadık, ceza sahasında markaj yapmadık. 2-1'den sonra çok fazla risk aldım. Tek stoper Skriniar ile oynadım. 3-2'den sonra takıma denge katmaya çalıştım ama pozisyonel anlamda hatalar yaptık. 3. golde Bright'ın markaj yapması gerekiyordu ama yapmadı, onun pozisyonu değildi. 2. golde Diego bir merkez stoper, o da markaj yapmadı. 3. gol top kaybı sonrası geldi, 2. golde kontra atağı durduramadık ve goller yedik. Yapmamamız gereken hatalar yaptık bugün. Ofansif olarak iyiydik, 3 gol attık ve daha fazla atabilirdik. Skriniar ve En-Nesyri'nin pozisyonları vardı. Çok pozisyon ürettik. Kayserispor da savunma anlamında iyi performans sergileyen bir takımdı. Ama takımın yapmış olduğu top kayıplarında takımdaki o kırılganlığı görebiliyordunuz. Rakibin 3. golünü durduramadık. İnişler ve çıkışlar sergiledik ve o inişlerde yaptığımız hataların bedelini ödedik."

"BENİM KÜLTÜRÜM BU DEĞİL"

"Üst üste kazandığınızda en iyi takım, en iyi oyuncular ve teknik direktör oluyorsunuz. Ama işler kötü gittiğinde en kötü futbolcular ve teknik direktör oluyorsunuz. Buranın kültürü bu ama benim kültürüm bu değil. Dengeli biriyim daha çok ben. Sonuçtan dolayı çok üzgünüm ve sorumluluk hissediyorum ama ben söylediğim gibi dengeli biriyim, tıpkı işler iyi gittiğindeki gibi. Değişen ne oluyor, daha mutlu veya daha mutsuz oluyorum sonuçlara göre ama bununla ilgili, yaklaşımla ilgili hiçbir şey değişmiyor."