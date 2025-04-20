Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç ve yönetimine istifa çağrısı!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimi için istifa tezahüratları yaptı.

Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de Kayserispor'la 90+4. dakikada gelen gol sonrası 3-3 berabere kalan Fenerbahçe lider Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmasını önleyemedi.

Bu sonucun ardından stadı dolduran sarı lacivertli taraftarlar Ali Koç ve yönetimi için istifa çağrısı yaptı.

Fenerbahçe taraftarları maç bitiminde "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarla tepki gösterdi.

STADI TERK ETMEDİLER

Öte yandan, bir grup Fenerbahçe taraftarı 3-3'lük beraberlik sonrası yönetime tepki göstermek amacıyla stattan ayrılmadı.

"Gitmiyoruz, istifa bekliyoruz" şeklinde bağıran taraftarlar ıslıklar ve alkışlarla uzun süre protestoda bulundu.