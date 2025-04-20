Fenerbahçe 3-3 Bellona Kayserispor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bellona Kayserispor'u konuk etti.

Sarı lacivertliler, 90+3'te yediği gol ile Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında puan kaybetti.

Fenerbahçe'de goller dakika 36 ve 79'da Talisca'dan, dakika 64'te Saint-Maximin'den geldi.

Bellona Kayserispor'un 3 golü ise 7. dakikada Ramazan Civelek'ten ve 49. dakikada Livakovic'ten (K.K.) ve 90+3'te Talha Sarıarslan'dan geldi.

İşte karşılaşmanın detayları...

CARLOS GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de 5 Şubat'ta Erzurumspor'a karşı oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanarak oyundan çıkan Diego Carlos, sakatlığı atlatmasının ardından sarı lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

KAYSERİSPOR'DAN HIZLI AÇILIŞ

Bellona Kayserispor, 7. dakikada Ramazan Civelek'in attığı gol ile Kadıköy'de 1-0 öne geçti. Fenerbahçe altyapısından yetişen Ramazan Civelek, attığı golden sonra sevinmedi.

NESYRI ÇERÇEVEYİ TUTTURAMADI

29. dakikada Dusan Tadic'in ortasında kafa vuruşundan yararlanamayan En-Nesyri, skoru eşitleyebilecek mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi. İşte o anlar...

TALISCA'DAN DUBLE

Dakika 36'da attığı gol ile skoru eşitleyen (1-1) Anderson Talisca, 79. dakikada gole çevirdiği penaltı ile takımını 3-2 öne taşıdı Trendyol Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta gol attı.

Son haftalardaki performansı ile taraftarların beğenisini toplayan Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'nin son 11 golünün 7'sine imza attı.