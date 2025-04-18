TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Skriniar şoku! Premier Lig ekibi devrede
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Devre arası transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılan Milan Skriniar hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton Wanderers'ın, Slovak savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 11:29 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 11:42
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BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO
PSG'nin Skriniar için belirlediği bonservis bedelinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu ifade edilirken transferde en büyük engelin oyuncunun mevcut maaşı olduğu belirtiliyor.
PSG ile olan kontratı gereği Fenerbahçe'den haftalık 300 bin euro kazanan 30 yaşındaki deneyimli savunmacının, Wolves gibi bütçesi daha sınırlı bir kulüpte forma giymek istemesi halinde ciddi bir maaş indirimi yapması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin de sezon sonunda bonservisini almayı planladığı Skriniar için İngiliz ekibinin nasıl bir hamle yapacağı ise merak konusu.
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