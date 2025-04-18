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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Skriniar şoku! Premier Lig ekibi devrede

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Skriniar şoku! Premier Lig ekibi devrede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Devre arası transfer döneminde Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak katılan Milan Skriniar hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton Wanderers'ın, Slovak savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 11:29 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 11:42
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ALP ÜLGENALP
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Skriniar şoku! Premier Lig ekibi devrede

Devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan ve kısa sürede sergilediği performansla hem teknik heyetin hem de taraftarların beğenisini kazanan Milan Skriniar için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Skriniar şoku! Premier Lig ekibi devrede

İngiliz basınından Caught Offside'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, sezon sonunda bonservisiyle birlikte satış listesine konulacak olan Slovak stoperin peşine düştü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Skriniar şoku! Premier Lig ekibi devrede

Wolves'un başında, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın bulunması da bu transferde dikkat çeken detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Skriniar şoku! Premier Lig ekibi devrede

BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO

PSG'nin Skriniar için belirlediği bonservis bedelinin yaklaşık 20 milyon euro olduğu ifade edilirken transferde en büyük engelin oyuncunun mevcut maaşı olduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Skriniar şoku! Premier Lig ekibi devrede

PSG ile olan kontratı gereği Fenerbahçe'den haftalık 300 bin euro kazanan 30 yaşındaki deneyimli savunmacının, Wolves gibi bütçesi daha sınırlı bir kulüpte forma giymek istemesi halinde ciddi bir maaş indirimi yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de Skriniar şoku! Premier Lig ekibi devrede

Fenerbahçe'nin de sezon sonunda bonservisini almayı planladığı Skriniar için İngiliz ekibinin nasıl bir hamle yapacağı ise merak konusu.

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