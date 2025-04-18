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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Usta gazeteci Fenerbahçe’deki ayrılıkları duyurdu: "İki yıldız sezon sonunda veda ediyor!"

Usta gazeteci Fenerbahçe’deki ayrılıkları duyurdu: "İki yıldız sezon sonunda veda ediyor!"

Son dakika Fenerbahçe haberi | Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'ye dair değerlendirmelerde bulundu. Transfer sürecine ilişkin görüşlerini paylaşan Bilgiç, sarı lacivertli ekipte gelecek sezon kadroda düşünülmeyen iki futbolcunun ismini de açıkladı. Detaylar haberimizde... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 12:05
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Usta gazeteci Fenerbahçe’deki ayrılıkları duyurdu: "İki yıldız sezon sonunda veda ediyor!"

Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Usta gazeteci Fenerbahçe’deki ayrılıkları duyurdu: "İki yıldız sezon sonunda veda ediyor!"

Bilgiç, sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair son gelişmeleri duyururken, yeni sezonda takımda yer almayacak iki futbolcuyu da açıkladı.

Usta gazeteci Fenerbahçe’deki ayrılıkları duyurdu: "İki yıldız sezon sonunda veda ediyor!"

İşte Gürcan Bilgiç'in o yazısı...

Usta gazeteci Fenerbahçe’deki ayrılıkları duyurdu: "İki yıldız sezon sonunda veda ediyor!"

DZEKO VE TADIC'İN SON YILI

"Sezon içindeki müthiş performanslarına rağmen Tadic ve Dzeko'yu başta Fenerbahçe taraftarı tartışıyor"

Usta gazeteci Fenerbahçe’deki ayrılıkları duyurdu: "İki yıldız sezon sonunda veda ediyor!"

"Geçen seneden daha iyiler halbuki. Ama sistem artık onları "görünür" olmaktan çıkardı"

Usta gazeteci Fenerbahçe’deki ayrılıkları duyurdu: "İki yıldız sezon sonunda veda ediyor!"

"Fenerbahçe önde basmıyor. Topu rakibe bırakıyor. Dolayısıyla sahadaki mesafeler uzuyor"

Usta gazeteci Fenerbahçe’deki ayrılıkları duyurdu: "İki yıldız sezon sonunda veda ediyor!"

"Bu oyuncuları sürekli 50-60 metre geri koşturup, tekrar hızlı şekilde öne gitmesini istediğinizde yapamazlar"

Usta gazeteci Fenerbahçe’deki ayrılıkları duyurdu: "İki yıldız sezon sonunda veda ediyor!"

"Baskının olduğu anları bekliyorlar ve bulduklarında da iş çıkarıyorlar"

Usta gazeteci Fenerbahçe’deki ayrılıkları duyurdu: "İki yıldız sezon sonunda veda ediyor!"

"Tartışmaların temel nedeni bu kopuk oyun. Gelecek sezonda ikisi de takımda olmayacaklar"

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