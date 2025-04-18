Usta gazeteci Fenerbahçe’deki ayrılıkları duyurdu: "İki yıldız sezon sonunda veda ediyor!"
Son dakika Fenerbahçe haberi | Sabah Gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'ye dair değerlendirmelerde bulundu. Transfer sürecine ilişkin görüşlerini paylaşan Bilgiç, sarı lacivertli ekipte gelecek sezon kadroda düşünülmeyen iki futbolcunun ismini de açıkladı. Detaylar haberimizde... (FB spor haberleri)
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DZEKO VE TADIC'İN SON YILI
"Sezon içindeki müthiş performanslarına rağmen Tadic ve Dzeko'yu başta Fenerbahçe taraftarı tartışıyor"
"Geçen seneden daha iyiler halbuki. Ama sistem artık onları "görünür" olmaktan çıkardı"
"Fenerbahçe önde basmıyor. Topu rakibe bırakıyor. Dolayısıyla sahadaki mesafeler uzuyor"
"Bu oyuncuları sürekli 50-60 metre geri koşturup, tekrar hızlı şekilde öne gitmesini istediğinizde yapamazlar"
"Baskının olduğu anları bekliyorlar ve bulduklarında da iş çıkarıyorlar"
"Tartışmaların temel nedeni bu kopuk oyun. Gelecek sezonda ikisi de takımda olmayacaklar"
"Tempolu iki net forvet için çoktan isimler seçildi, transfer görüşmeleri başladı"
"Bu yüzden bu iki "abideye" tüm tribünlerin sevgilerini göstermeleri, onların mutlu ve hırslı devam etmelerini sağlaması lazım"
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