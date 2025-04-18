Kaptanlar dümende

Süper Lig'in boyu iyice kısaldı ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'la şampiyonluk yarışı da iyice kızıştı. Sarı-lacivertliler, ligde kalan 7 maçı da kazanıp, 10 yıllık hasreti sonlandırmak ve şampiyon olmak istiyor. Bunun için yönetim, teknik heyet ve futbolcular kenetlenmiş durumda. Yöneticiler, her gün Samandıra'ya çıkarma yapıp, takıma moral aşılıyor. Futbolcuların da üst üste alınan galibiyetler sonrasında şampiyonluğa olan inançları artırmış durumda.

SÖZÜ DZEKO ALDI

Futbolcuların ağzından 'şampiyonluk' kelimesi düşmüyor. Birbirleriyle sürekli bu konuda konuşmalar yapıyorlar. Takım kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş da takım arkadaşlarıyla toplantılar yapıyor. Dün de bu üçlü, takımla kısa bir toplantı yaptı. Arkadaşlarına seslenen Dzeko'nun, "Artık hata yapma lüksümüz yok. Herkes şampiyonluk için sahada her şeyini vermeli. 7 maçı da kazanıp, kupayı kaldırmalıyız" dediği öğrenildi.