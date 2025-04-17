Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri gerçeği! Yedek kalma sebebi...

Milliyet'te yer alan habere göre, hava toplarındaki üstünlüğüyle bilinen En-Nesyri, ihtiyaç duyulan anlarda oyuna dahil edilerek bu avantajını sahaya yansıtacak.

Ancak yerden oyunlarda beklenen katkıyı verememesi, Mourinho'nun ilk 11 tercihinde belirleyici oldu.