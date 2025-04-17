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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri gerçeği! Yedek kalma sebebi...

Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri gerçeği! Yedek kalma sebebi...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de golcü oyuncu Youssef En-Nesyri yedek kulübesine mahkum kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun yıldız ismi yedek oturtmasıyla ilgili gerçekler ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 11:33
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Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri gerçeği! Yedek kalma sebebi...

Süper Lig'de zirve yarışını bırakmayan Fenerbahçe, son olarak Sivasspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerek moral buldu.

Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri gerçeği! Yedek kalma sebebi...

Sarı-lacivertlilerde yüzleri güldüren bir diğer detay ise Anderson Talisca'nın formunun iyiden iyiye yükselmesi oldu.

Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri gerçeği! Yedek kalma sebebi...

Teknik direktör Jose Mourinho, sezonun bu kritik döneminde oyun kalitesinden çok, sonuca odaklanan bir anlayış benimsedi.

Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri gerçeği! Yedek kalma sebebi...

Brezilyalı yıldız Talisca'nın golcü kimliğiyle iki haftada alınan altı puanda başrol oynaması, takımın umutlarını taze tuttu.

Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri gerçeği! Yedek kalma sebebi...

EN-NESYRI'NİN YEDEĞE ÇEKİLME SEBEBİ BELLİ OLDU

Tecrübeli çalıştırıcı Mourinho, maç planlarını tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak şekillendiriyor.

Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri gerçeği! Yedek kalma sebebi...

Bu doğrultuda Faslı golcü En-Nesyri'nin son haftalarda kulübede oturmasının ardındaki gerçek de netleşti.

Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri gerçeği! Yedek kalma sebebi...

Milliyet'te yer alan habere göre, hava toplarındaki üstünlüğüyle bilinen En-Nesyri, ihtiyaç duyulan anlarda oyuna dahil edilerek bu avantajını sahaya yansıtacak.

Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri gerçeği! Yedek kalma sebebi...

Ancak yerden oyunlarda beklenen katkıyı verememesi, Mourinho'nun ilk 11 tercihinde belirleyici oldu.

Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri gerçeği! Yedek kalma sebebi...

Bu taktiksel değişimle Dzeko forvette daha net bir 9 numara rolüne kayarken Talisca da daha serbest bir pozisyonda gol yollarında etkili olma şansı buldu.

Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri gerçeği! Yedek kalma sebebi...

KAZANAN KADRODA DEĞİŞİKLİK YOK

Üst üste alınan galibiyetlerin ardından Mourinho, Kayserispor maçı için de mevcut sistem ve oyunculara sadık kalmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri gerçeği! Yedek kalma sebebi...

Portekizli teknik adam, kulübede bekleyen futbolcuları ise her an sahaya atılacak şekilde hazır tutarak hamle gücünü diri tutmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri gerçeği! Yedek kalma sebebi...

Fenerbahçe'de artık her şey skor tabelasına yazılacak gollere odaklanmış durumda.

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