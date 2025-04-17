Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri gerçeği! Yedek kalma sebebi...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de golcü oyuncu Youssef En-Nesyri yedek kulübesine mahkum kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun yıldız ismi yedek oturtmasıyla ilgili gerçekler ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Brezilyalı yıldız Talisca'nın golcü kimliğiyle iki haftada alınan altı puanda başrol oynaması, takımın umutlarını taze tuttu.
EN-NESYRI'NİN YEDEĞE ÇEKİLME SEBEBİ BELLİ OLDU
Tecrübeli çalıştırıcı Mourinho, maç planlarını tüm olasılıkları göz önünde bulundurarak şekillendiriyor.
Bu doğrultuda Faslı golcü En-Nesyri'nin son haftalarda kulübede oturmasının ardındaki gerçek de netleşti.
Milliyet'te yer alan habere göre, hava toplarındaki üstünlüğüyle bilinen En-Nesyri, ihtiyaç duyulan anlarda oyuna dahil edilerek bu avantajını sahaya yansıtacak.
Ancak yerden oyunlarda beklenen katkıyı verememesi, Mourinho'nun ilk 11 tercihinde belirleyici oldu.
Bu taktiksel değişimle Dzeko forvette daha net bir 9 numara rolüne kayarken Talisca da daha serbest bir pozisyonda gol yollarında etkili olma şansı buldu.
KAZANAN KADRODA DEĞİŞİKLİK YOK
Üst üste alınan galibiyetlerin ardından Mourinho, Kayserispor maçı için de mevcut sistem ve oyunculara sadık kalmayı planlıyor.
Portekizli teknik adam, kulübede bekleyen futbolcuları ise her an sahaya atılacak şekilde hazır tutarak hamle gücünü diri tutmayı amaçlıyor.
Fenerbahçe'de artık her şey skor tabelasına yazılacak gollere odaklanmış durumda.
Mourinho, kalan haftalarda hata payını sıfıra indirmek istiyor.
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