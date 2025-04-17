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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 isimle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 isimle yollar ayrılıyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2025/26 sezonu için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, sil baştan bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda 8 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Öte yandan Fenerbahçe'de takımdan ayrılması kesinleşen 8 ismin yanında 5 futbolcunun daha eklenebileceği öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 12:29
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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 isimle yollar ayrılıyor

Son 7 haftaya lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe şampiyonluk için tek yürek olmuş durumda.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 isimle yollar ayrılıyor

Mayıs ayı sonunda puan tablosundaki durum ne olursa olsun teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etmeyi düşünen sarı-lacivertli yönetimin bir yandan da yeni sezon planlamasına başladığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 isimle yollar ayrılıyor

Sportif direktör Mario Branco'nun Portekizli hoca ile sık sık fikir alışverişinde bulunduğu ve yeni sezonun kadrosuyla alakalı bazı fikirlerin netleştiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 isimle yollar ayrılıyor

Takvim'in haberine göre, yönetim şampiyonluk gelse de gelmese de kadroda önemli bir değişim planlanıyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 isimle yollar ayrılıyor

Mourinho'nun son dönemde şans vermesine rağmen Osayi-Samuel ve Saint-Maximin'i kesin olarak yeni sezonda kadrosunda düşünmediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 isimle yollar ayrılıyor

Aynı şekilde Alexander Djiku, Cenk Tosun ve ağır bir sakatlık geçiren Becao ile de yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 isimle yollar ayrılıyor

Kadroda olan ancak forma şansı bulamayan Burak Kapacak ve Serdar Aziz de gönderilecek.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 isimle yollar ayrılıyor

Mourinho'nun Dzeko ve Tadic'le sözleşme uzatmaya soğuk baktığı da gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 isimle yollar ayrılıyor

Livakovic, Kostic ve Amrabat'la ilgili kararın ise ligin kalan kısmındaki performansa göre verileceği öğrenildi.

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