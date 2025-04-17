Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 8 isimle yollar ayrılıyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2025/26 sezonu için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, sil baştan bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda 8 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Öte yandan Fenerbahçe'de takımdan ayrılması kesinleşen 8 ismin yanında 5 futbolcunun daha eklenebileceği öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar... (FB spor haberi)
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Takvim'in haberine göre, yönetim şampiyonluk gelse de gelmese de kadroda önemli bir değişim planlanıyor.
Mourinho'nun son dönemde şans vermesine rağmen Osayi-Samuel ve Saint-Maximin'i kesin olarak yeni sezonda kadrosunda düşünmediği belirtiliyor.
Aynı şekilde Alexander Djiku, Cenk Tosun ve ağır bir sakatlık geçiren Becao ile de yolların ayrılması bekleniyor.
Kadroda olan ancak forma şansı bulamayan Burak Kapacak ve Serdar Aziz de gönderilecek.
Mourinho'nun Dzeko ve Tadic'le sözleşme uzatmaya soğuk baktığı da gelen bilgiler arasında.
Livakovic, Kostic ve Amrabat'la ilgili kararın ise ligin kalan kısmındaki performansa göre verileceği öğrenildi.
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